Cuộc cạnh tranh giành suất vào trường mầm non hạng ưu ở New York

Đối với phụ huynh New York (Mỹ), không hề dễ dàng để kiếm được suất cho con ở một trong những ngôi trường có biệt danh “Ivy nhí” (biến tấu theo tên gọi của Ivy League, nhóm 8 đại học ưu tú ở Mỹ). Nhưng “Ivy nhí” không phải để chỉ những trường trung học chất lượng hàng đầu, đó chính xác là những trường mầm non mà nhiều người đã nhắm cho con kể từ khi chưa chào đời.

Một số người sẵn sàng bỏ ra hàng nghìn USD để thuê tư vấn viên mầm non có khả năng thu xếp đưa con họ vào một trường với mức phí mỗi năm từ 20.000 USD. Chẳng hạn, trường Horace Mann, nơi nhận trẻ ba tuổi toàn thời gian, có học phí trên 48.000 USD nhưng phụ huynh phải cạnh tranh rất khốc liệt để giành chỗ cho con.

Chia sẻ trên Business Insider, tác giả Elana Lyn Gross cho biết ngày bé học ở 92nd Street Y, ngôi trường từng được tạp chí New York gọi là “Harvard của các trường mẫu giáo”.

Nghĩ về quãng thời gian ở đó, cô nhớ những buổi học về khảo cổ khi đào hóa thạch trong hộp cát, học về kiến trúc khi chơi với các khối xếp hình, tiếp xúc với kinh tế vi mô và vĩ mô thông qua trò Candyland.

28 năm đã trôi qua kể từ khi bố mẹ Elana nộp đơn xin cho cô vào trường mầm non 92nd Street Y. Học phí đã tăng lên thành 36.000 USD một năm khi đăng ký học cả ngày. Tuy nhiên, danh tiếng của trường ngày càng được khẳng định, bên cạnh những trường tên tuổi như Episcopal, Westside Montessori, Rodeph Sholom và Washington Market.

Cô đã tiếp cận chuyên gia để tìm hiểu điều kiện cần thiết khi nộp đơn vào những trường này và lý do phụ huynh không tiếc hầu bao cho việc đó.

Quy trình đăng ký

Phụ huynh phải chi 500 USD cho buổi giới thiệu và 250 USD cho mỗi giờ tiếp theo để làm việc với Emily Shapiro, một nhà tư vấn mầm non ở New York. Với kinh nghiệm 15 năm làm hiệu trưởng mầm non trước khi chuyển sang lĩnh vực tư vấn, Shapiro hiểu rõ quy trình nộp đơn, đặc trưng của mỗi trường và làm thế nào để giúp học sinh và phụ huynh đạt nguyện vọng.

Phụ huynh khá giả ở New York có thể chi hàng nghìn USD và nộp đơn sớm trước cả năm để đảm bảo con được học ở một trong những trường mầm non hạng ưu. Ảnh: Getty Images

Theo Shapiro, một số trường có hệ thống quay xổ số để quyết định học sinh trúng tuyển, có nghĩa phụ huynh phải nộp đơn ngay sau ngày Lễ Lao động (thứ hai đầu tiên của tháng 9) và hy vọng điều tốt nhất xảy ra. Nhưng không phải quy trình ở đâu cũng phụ thuộc vào may rủi.

“Việc xin học ở mỗi trường một khác. Một số trường chỉ cần gặp phụ huynh và trẻ, trong khi một số trường yêu cầu bạn viết bài luận nêu lý do muốn cho con vào trường, bài luận viết về con, gia đình bạn và giá trị khác”, Shapiro chia sẻ.

Trong qua trình tư vấn, Shapiro nhận thấy khó khăn phổ biến đối với phụ huynh là con còn quá bé nên rất khó mô tả sở thích. Hầu hết trường mầm non danh tiếng nhận trẻ từ hai tuổi, nhưng khi bắt đầu làm đơn xin nhập học, con họ mới chỉ một tuổi.

Shapiro hỗ trợ phụ huynh về bài luận nhưng không phải bằng cách viết thay mà sẽ gợi ý khi họ bí ý tưởng, hoặc đọc lại và chỉnh sửa bài sau khi đã hoàn thành. Một số phụ huynh muốn cô đưa ra lời khuyên chi tiết bởi quá lo lắng hoặc không có nhiều thời gian chuẩn bị. Có lần, một bà mẹ còn gửi cho Shapiro bức ảnh bộ đồ mà con gái dự định mặc trong buổi phỏng vấn ở trường mẫu giáo để nhờ cô duyệt.

Việc chuẩn bị từ sớm rất hữu ích, nhưng không phải chìa khóa đảm bảo thành công. Nhiều người vẫn được nhận vào trường dù không trải qua bước này.

Mục đích sâu xa

Một trong những động lực khiến phụ huynh khao khát cho con học trường mầm non hạng ưu là để dễ đăng ký vào trường tốt (ở cấp cao hơn) sau khi tốt nghiệp. Tất nhiên, chất lượng của chương trình và trải nghiệm tại trường mầm non cũng là yếu tố quan trọng.

Những phụ huynh này tin rằng, một khi được học ở trường "Ivy nhí", con sẽ có hồ sơ ấn tượng và có cơ hội học từ lớp mẫu giáo đến năm cuối trung học ở một trong những trường tư thục (thuộc hệ thống K-12) đáng mơ ước, sau đó tiếp tục “hạ cánh” ở một đại học top đầu.

“Các bậc cha mẹ cảm thấy cần thiết chọn cho trẻ con đường thành công. Điều này khá thực tế, nhưng không hoàn toàn đúng. Ngay cả những trường tiểu học uy tín nhất cũng nhận trẻ từ nhiều trường mầm non. Và số học sinh tốt nghiệp từ Dalton (trường ưu tú thuộc hệ thống K-12 ở New York) vào Harvard, Yale và Princeton cũng chỉ là một phần nhỏ”, cô nói.

Christina Simon, đồng tác giả của cuốn sách hướng dẫn vào trường tiểu học tư thục ở Los Angeles nêu quan điểm, trẻ có thể có trải nghiệm tuyệt vời ở bất kỳ trường mầm non nào, nhưng điều khiến những trường “Ivy nhí” nổi bật là các chương trình ngoại khóa. Khi học ở đó, các em được tham gia lớp yoga, chơi cờ vua và học nấu ăn. Chất lượng giáo viên cũng góp phần lớn tạo nên khác biệt giữa các trường.