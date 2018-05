Chuyên gia lý giải sợi dây kết nối giữa trẻ và cô giáo mầm non

Nhiều nghiên cứu chỉ ra, trẻ có thể biết nghe, cảm nhận, thậm chí ngửi được mùi quen thuộc của người mang nặng mình ngay khi còn là thai nhi. Khi chào đời và lớn lên, trẻ lại gắn kết tình cảm nhiều với những người nuôi dạy và gần gũi nhất.

Theo Tiến sĩ tâm lý học trẻ em D’Arcy Lyness, trẻ thường lệ thuộc mọi điều ở người nuôi dạy, từ khâu chăm sóc đến mức an toàn. Vì thế mối quan hệ giữa trẻ và giáo viên cần được đặt lên hàng đầu.

Mặt khác, một trong những tiêu chí phụ huynh chọn trường cho con ở tuổi mầm non là yếu tố an toàn. An toàn ở đây không đơn thuần về thể chất, khâu chăm sóc, nuôi dưỡng, mà còn ở tinh thần. Cụ thể, trẻ cảm thấy an toàn khi được rèn luyện và phát triển trong môi trường thân thiện, gần gũi, được quý trọng, động viên và quan tâm đến những khác biệt cá nhân.

Càng cảm thấy an toàn về mặt tình cảm, trẻ sẽ tự tin, dễ dàng phát huy các kỹ năng xã hội như biết yêu thương, chia sẻ, học hỏi từ những người gần gũi một cách tự nhiên... Muốn vậy, môi trường mầm non phải là nơi trẻ được thương yêu vừa đúng cách, vừa góp phần mang lại các giá trị sống thiết yếu.

Theo Thầy Dương Văn Lộc, Giám đốc Điều hành của Hệ thống Trường Mầm non Quốc tế Kindy City: "Xây dựng tốt mối quan hệ tích cực giữa trẻ và các cô nuôi dạy là một trong những nguyên tắc của nhà trường. Do đó, việc tập huấn thường xuyên các kỹ năng nghề nghiệp liên quan đến việc tôn trọng nhân cách trẻ và dạy trẻ bằng lòng thương yêu là việc làm thường xuyên của nhà trường. Ngoài ra, nhà trường còn chú ý xây dựng hình ảnh sư phạm mẫu mực chung cho các cán bộ phục vụ".

Bên cạnh đó, ở các hội thảo nuôi dạy thường kỳ (parenting workshops) nhà trường còn mời nhiều chuyên gia và diễn giả uy tín trong ngành chia sẻ về các vấn đề tâm - sinh lý đặc thù lứa tuổi để phụ huynh dễ dàng đồng hành với nhà trường. Sự phối hợp này sẽ đem lại không gian sống an toàn các em, đúng như ngạn ngữ Châu Phi: "Nuôi dạy một trẻ cũng cần đến cả làng".

Nhà trường thường xuyên tổ chức các hội thảo nuôi dạy dành cho phụ huynh.

Thế Đan