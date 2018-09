Topic 9: Counting Trapezoids

Problem: The figure comprises twelve equilateral triangles. Find the total number of trapeziums in the figure. Here we define a trapezium to be a 4-sided figure with exactly one pair of parallel sides.

Dịch đề: Hình dưới đây được tạo nên bởi 12 tam giác đều. Tính tổng số hình thang trong hình nếu ta định nghĩa hình thang là một hình tứ giác có đúng một cặp cạnh song song.