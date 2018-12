10 sinh viên nhận giải thưởng Honda Y-E-S trị giá 30.000 USD

Giải thưởng Honda Y-E-S (Young Engineer and Scientist) năm 2018 khởi động và nhận hồ sơ từ tháng 4. Với sự tham gia của nhiều sinh viên trên toàn quốc, trong 3 tháng, Văn phòng Quản lý giải thưởng đã nhận 103 hồ sơ của các thí sinh có thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học kỹ thuật thuộc 10 trường đại học liên kết.

Sau 3 vòng thi, ngày 8/12 tại Hà Nội, giải thưởng đã trao cho 10 sinh viên xuất sắc thuộc 7 trường đại học gồm: Đại học Bách Khoa Hà Nội; Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM; Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Giao thông Vận tải; Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP HCM; Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Khoa học - Đại học Huế.

Ban tổ chức và 10 gương mặt xuất sắc đạt giải thưởng Honda Y-E-S 2018.

10 sinh viên nhận 10 suất học bổng với tổng trị giá 30.000 USD và 10 xe máy Honda do Công ty Honda Việt Nam tài trợ. Sinh viên cũng có cơ hội nhận tiếp phần thưởng Honda Y-E-S Plus trị giá 10.000 USD nếu du học sau đại học tại Nhật hoặc 7.000 USD nếu được chấp nhận và tham gia thực tập tại các trường đại học, các viện hoặc phòng thí nghiệm tại Nhật Bản với thời gian từ 2,5 tháng tới một năm trong vòng 4 năm kể từ khi nhận giải thưởng.

Từ năm 2017, sau khi hoàn thành thời gian thực tập, nếu ứng viên tiếp tục trở lại Nhật học lên thạc sĩ, tiến sĩ sẽ được nhận thêm 3.000 USD hỗ trợ cho công tác học tập và nghiên cứu.

Cũng tại lễ trao giải, các thí sinh đã được đại diện các cơ quan hàng đầu về khoa học, công nghệ tại Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm để có thể phát triển xa hơn trên con đường nghiên cứu khoa học.

Đánh giá về chất lượng cuộc thi năm nay, Hội đồng tuyển sinh chia sẻ, tại vòng viết luận với đề tài về Trí tuệ nhân tạo (AI) trong bối cảnh hiện nay, nhiều thí sinh đã đưa ra phân tích, dẫn chứng sát thực, cho thấy sự logic cũng như kiến thức sâu rộng của các em. Ở vòng phỏng vấn, các thí sinh cũng đã thể hiện tốt khả năng tư duy, lập luận cũng như kỹ năng thuyết trình, giao tiếp.

Ông Motofumi Nakajima - Trợ lý Giám đốc lĩnh vực hành chính tặng hoa cảm ơn đại diện 10 trường đại học liên kết.

Honda Y-E-S là giải thưởng do Quỹ Honda Foundation (Nhật Bản), Công ty Honda Việt Nam và Viện Chiến lược và Chính sách, Khoa học và Công nghệ (NISTPASS) - Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp triển khai từ năm 2006. Cuộc thi dành cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và hoạt động xã hội tích cực của các trường đại học kỹ thuật và công nghệ trên toàn quốc.

Qua 13 năm đã có 130 thí sinh nhận Giải thưởng Honda Y-E-S và 40 thí sinh tiếp tục nhận phần thưởng Y-E-S Plus để theo học thạc sĩ hoặc thực tập tại Nhật Bản. Nhiều bạn hiện tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu hoặc công tác tại các viện, các trường đại học, các công ty lớn về khoa học, công nghệ cả trong nước và nước ngoài.

Ông Lê Hữu Phúc - Phó tổng giám đốc thứ nhất Công ty Honda Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Ông Lê Hữu Phúc - Phó tổng giám đốc thứ nhất Công ty Honda Việt Nam chia sẻ, thông qua giải thưởng Honda Y-E-S đã có rất nhiều ý tưởng sáng tạo và thiết thực nhằm xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Bên cạnh đó, với những hỗ trợ mà giải thưởng đem lại, đơn vị hy vọng thế hệ kỹ sư và nhà khoa học tương lai của Việt Nam được tiếp thêm động lực để theo đuổi đam mê nghiên cứu khoa học, đóng góp cho sự phát triển bền vững nước nhà.

Thế Đan