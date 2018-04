Wenger và con đường di sản ở Arsenal

Sự suy thoái trong giai đoạn cuối không thể làm mờ đi những công lao của HLV người Pháp trong 22 năm dẫn dắt "Pháo Thủ".

Năm 1996, thế giới có gì? Ở Mỹ, Bill Clinton vào nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai. Những bản hits đình đám nhất của âm nhạc thế giới khi ấy là "Because You Loved Me", "Un-Break My Heart" rồi "Macarena". Phim ăn khách bậc nhất thì có "Independence Day" hay "Mission: Impossible". Phương tiện liên lạc quen thuộc là điện thoại bàn, xa xỉ hơn chút thì có máy nhắn tin. Ở Việt Nam, những cô cậu nhóc lứa đầu 9x bắt đầu cắp sách tới trường để vào lớp 1.

22 năm sau, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt. Nhà Clinton đã có thêm một người chạy đua vào Nhà Trắng và thất bại. Thời đại MTV là nơi nhanh nhất để cập nhật âm nhạc đã qua, thay vào đó là Youtube, Itunes, Spotify... với sự lên ngôi của những Drake, Ed Sheeran hay Justin Bieber. "Independence Day" đã có phần hai thất bại thảm hại, trong khi Tom Cruise đang chuẩn bị tung ra "Mission: Impossible" phần thứ... sáu. Với những thông tin kể trên, chúng ta đều có thể dễ dàng tra được qua smartphone cá nhân - thứ đã khiến máy nhắn tin, điện thoại bàn trở thành những phương tiện liên lạc từ thời xa lắc xa lơ.

Những cô cậu học sinh lớp 1 ở Việt Nam ngày nào bây giờ đã thành người lớn, có nhiều người còn kịp lập gia đình. 22 năm có thể khiến thời thế biến chuyển tới chóng mặt và đủ để cả một thế hệ trưởng thành. Nhưng suốt 22 năm ấy, có một vị trí của một con người vẫn bất biến. Ấy là Arsene Wenger ở vị trí HLV trưởng của Arsenal.

Ngày 1/10/1996, Arsene Wenger nhậm chức HLV trưởng của Arsenal. Ngày Wenger mới tới đội bóng thành London, hậu vệ Lee Dixon liên tưởng ngay tới một... thầy giáo địa lý. Gọi Wenger là "Thầy Giáo" hay sau này như báo giới vẫn gọi là "Giáo Sư" cũng chẳng hề sai, bởi sự uyên bác của ông.



HLV này sở hữu bằng Master Kinh tế của đại học Strasbourg, có thể nói tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Italy, và một chút tiếng Nhật. Ngày nhà văn chuyên viết tiểu sử Xavier Rivoire được mời tới nhà riêng của Wenger, ông đã phải ngạc nhiên trước bộ sưu tập sách đồ sộ của chiến lược gia người Pháp, với đủ thứ sách từ lịch sử, chính trị, thể thao cho tới cả tôn giáo...

Những mỹ từ mà báo giới Anh lẫn quốc tế dành cho đội bóng của Man City của Pep Guardiola mùa giải này như "Đẹp mắt", "Tốc độ", "Cách mạng"... cũng từng được dùng để mô tả Arsenal thời kỳ đầu của Wenger. Ngày Wenger mới tới, ăn uống lành mạnh, dinh dưỡng hãy còn là khái niệm rất mới mẻ trong bóng đá Anh. Người hâm mộ quá quen với việc các cầu thủ xả hơi tại những quầy bar, và bản thân trung vệ Arsenal - Tony Adams còn từng ra sân khi người vẫn lâng lâng do men rượu.

Đang quen với sự kỷ luật và lành mạnh trong lối sống ở Nhật Bản, Wenger bị sốc trước văn hóa sinh hoạt tại CLB mới. Ông đã thay đổi thói quen bừa bãi của các cầu thủ bằng cách cấm họ động tới rượu bia sát ngày thi đấu. Ông cũng là người tiên phong trong việc áp dụng các chế độ ăn uống khoa học cho cầu thủ, thứ mà ngày nay người ta dễ dàng thấy ở bất cứ CLB nào tại Anh. Nhưng đó không phải dấu ấn duy nhất khiến Wenger được xem như một nhà cách mạng, bởi ông đã góp phần thay đổi một nền bóng đá Anh vốn chỉ quen với cách chơi "Kick and Rush". Dưới bàn tay nhào nặn của Wenger, Arsenal bắt đầu trình làng thứ bóng đá "thêu hoa dệt gấm" với những pha phối hợp cự li ngắn, ban bật giàu chất kỹ thuật.

Những cột mộc lịch sử của HLV Arsène Wenger tại Arsenal

Giai đoạn cuối những năm 1990 đầu 2000, ba CLB Anh được hâm mộ nhiều nhất trên bình diện toàn cầu là Man Utd, Liverpool và Arsenal. Thời điểm ấy, Man Utd là đội bóng thành công nhất, Liverpool có truyền thống hào hùng nhất, còn Arsenal được xem là có lối chơi duy mỹ nhất. Chỉ từ khi Wenger đặt chân tới sân Highbury, khái niệm bóng đá đẹp mới bắt đầu trở thành "bộ nhận dạng thương hiệu" của Arsenal. Huyền thoại Brian Clough từng đúc kết: "Tôi mơ được vuốt ve người đẹp Marilyn Monroe như cái cách mà Arsenal 'vuốt ve' trái bóng!"



Wenger từng chia sẻ về phong cách bóng đá của ông với Independent: "Tôi tin rằng một câu lạc bộ lớn phải có tham vọng giành chiến thắng với phong cách riêng. Những đội bóng mạnh nhất thế giới, từ Brazil ở cấp ĐTQG hay Barca ở cấp CLB đều chơi thứ bóng đá đẹp. Có một câu nói nổi tiếng, đại ý rằng cách duy nhất để thành công trong cuộc sống là hãy biến từng phút cuộc đời của mình thành nghệ thuật. Bóng đá cũng là một thứ nghệ thuật - như thể khiêu vũ vậy - nhưng chỉ trong trường hợp bạn chơi bóng giỏi tới mức biến nó thành nghệ thuật. Cùng là vẽ đấy, nhưng nếu tôi vẽ thì không thể gọi là nghệ thuật được. Nếu bạn xem vợ tôi vẽ tranh, ấy mới là nghệ thuật đích thực."

Những ai không tin bóng đá có thể trở thành một thứ nghệ thuật, chỉ cần xem lại hai bàn thắng nổi tiếng nhất của Arsenal thời Wenger. Đầu tiên là một màn trình diễn bậc thầy của Dennis Bergkamp trước Newcastle năm 2002. Nhận bóng từ Robert Pires trong tư thế quay lưng, Bergkamp khéo léo chạm trái bóng bằng chân trái với lực vừa đủ để nó bật ra đằng sau trước khi khống chế và đưa bóng vào lưới bằng chân phải.