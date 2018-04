Tottenham đại chiến Man City, Barca tiếp Valencia cuối tuần này

Hai đội bóng vừa bị loại khỏi Champions League tiếp tục đứng trước thử thách khó khăn khi gặp đối thủ đang có phong độ cao.

Do cửa vào top bốn đang rất hẹp, trận đấu hôm nay có lẽ chỉ là một màn tập dượt với Chelsea để chuẩn bị cho trận bán kết Cup FA với Southampton. Tuy nhiên, với đội chủ nhà, nó mang ý nghĩa quan trọng hơn nhiều. Southampton đánh bại Wigan để đi tiếp ở Cup FA, nhưng hai thất bại liên tiếp trước West Ham và Arsenal khiến họ rớt xuống nhóm cầm đèn đỏ ở Ngoại hạng Anh. Họ kém vị trí an toàn ba điểm, nhưng đá ít hơn một trận. Southampton không thắng trong 22 lần gần nhất chạm trán đội đang đứng top 6 ở Ngoại hạng Anh. Thậm chí, họ chỉ mới thắng một trận trong năm 2018.

Liverpool đang sống trong mơ sau khi vượt qua Man City ở tứ kết Champions League. Điều quan trọng nhất với thầy trò Jurgen Klopp lúc này là tạo sự chuẩn bị tốt nhất cho trận bán kết lượt về diễn ra vào ngày 24 hoặc 25 tháng 4. Để có được điều đó, Liverpool cần giải quyết xong nhiệm vụ vào top bốn Ngoại hạng Anh. Hai trận thắng trước Bournemouth và tuần sau là West Brom sẽ giúp họ đạt được điều đó. Klopp có thể cho một vài trụ cột nghỉ ngơi cuối tuần này, đặc biệt là Mohamed Salah - người phải nghỉ thi đấu ở vòng trước do chấn thương.

Thông tin lực lượng : Chelsea sẽ không có hai cầu thủ đang gặp chấn thương dài ngày Ethan Ampadu và David Luiz. Ross Barkley tiếp tục vắng mặt trong khi Davide Zappacosta cũng gần như không thể ra sân từ đầu. Southampton mất trung vệ Jack Stephens do thẻ phạt. Sam McQueen và Steven Davis đều vắng mặt do chấn thương.

Thông tin lực lượng : Liverpool chịu tổn thất lực lượng nặng nề khi Joseph Gomez, Ragnar Klavan, Joe Matip, Adam Lallana và Emre Can đều dính chấn thương và không thể thi đấu. Về phía Bournemouth, Adam Smith và Junior Stanislas cũng phải ngồi ngoài vì bị đau. Tyrone Mings và Jordon Ibe đã trở lại tập luyện nhưng khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.

Hậu vệ Kenedy thi đấu xuất sắc từ khi gia nhập Newcastle theo dạng cho mượn từ Chelsea. Anh góp công giúp "Chích Chòe" đứng ở vị trí hơn 10 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ. Phong độ ấn tượng này khiến Kenedy nhận được sự chú ý từ PSG và Bayern Munich. Một số các đội bóng Anh khác cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến hậu vệ 22 tuổi với đội bóng chủ quản Chelsea. Nếu tiếp tục đá tốt ở trận gặp Arsenal, Kenedy nhiều khả năng có thể tìm cho bản thân một bến đỗ mới tốt hơn vào mùa sau. Với đội khách, ưu tiên của họ lúc này dành cho Europa League. Do đó, Arsenal sẽ không tốn nhiều sức cho phần còn lại của Ngoại hạng Anh.

Thông tin lực lượng : Fernandinho không thể thi đấu do bị treo giò. Sergio Aguero vắng mặt do chấn thương trong khi Benjamin Mendy và John Stones chưa chắc có đủ thể lực để ra sân. Tottenham không có Harry Winks, Kyle Walker-Peters và Danny Rose.

Bất ngờ bị AS Roma loại ở tứ kết Champions League, Barca trở lại La Liga với tâm lý nặng nề. Họ đang hơn đội nhì bảng Atletico 11 điểm khi giải còn bảy vòng, và trước mắt thầy trò Ernesto Valverde là đối thủ hứa hẹn rất khó chơi - Valencia. Trận hòa 1-1 giữa hai đội bóng thành Madrid tuần trước giúp Valencia "ngư ông đắc lợi". Họ vượt qua Real để chiếm vị trí thứ ba. "Bầy dơi" hồi sinh từ khi HLV Marcelino được bổ nhiệm và họ là đội có đủ sức mạnh để chấm dứt chuỗi trận bất bại của Barca. Năm trận gần nhất, Valencia chỉ để lọt lưới một bàn. Hàng thủ của họ sẽ được thử thách trước sức tấn công của đội đầu bảng.

Bỏ lại phía sau những tiếc nuối tại Champions League, Juventus trở lại mặt trận Serie A, nơi họ đang phải chống chọi với sự đeo bám của Napoli. Với cách biệt bốn điểm khi mùa giải còn bảy vòng, cuộc đua giữa hai đội đầu bảng hứa hẹn những kịch tính trong giai đoạn cuối mùa khi Napoli thể hiện tham vọng rất lớn. Juventus đã cho thấy một tinh thần chiến đấu quật cường trong trận tứ kết Champions League lượt về với Real nhưng họ không may phải dừng bước. Điều đó có thể khiến "Bà đầm già" ra sân với tâm lý nặng nề trận này. Tuy nhiên, Sampdoria chỉ thắng một trong năm trận gần nhất, khiến họ mất cơ hội cạnh tranh suất dự Cup châu Âu mùa sau. Đó không phải là phong độ có thể đe dọa đội đầu bảng.

Thông tin lực lượng : Real chỉ có một ca chấn thương của Nacho trong khi đội chủ nhà thiếu Juan Carlos Perez, Adalberto Penaranda và Juanpi vì lý do tương tự. Luis Hernandez bị cấm ra sân vì thẻ phạt. Diego Rolan, Recio và Gonzalo Castro dính chấn thương nhẹ.

Thông tin lực lượng: Juventus không có trung vệ Andrea Barzagli và hậu vệ Mattia De Sciglio - người phải rời sân ở hiệp một trận gặp Real do chấn thương. Sau khi nhận thẻ đỏ ở trận đấu đó, Buffon nhiều khả năng cũng sẽ được cho nghỉ ngơi. Sampdoria mất Bartosz Bereszynski do án treo giò. Nicola Murru và Ricardo Alvarez đều không thể thi đấu do chấn thương.



Lazio - Roma (1h45 thứ Hai, 16/4)

Trận derby thành Rome chia làm hai nửa tâm trạng khi Roma vừa lập chiến công lớn - đánh bại Barca ở tứ kết Champions League trong khi Lazio lại bất ngờ bị Salzburg loại ở sân chơi Europa League. Cuộc đối đầu này mang ý nghĩa tranh giành vị trí thứ ba khi hai đội cùng có 60 điểm sau 31 vòng. Trận đấu cũng sẽ là dịp so tài giữa hai chân sút Ciro Immobile và Edin Dzeko - những người đã có màn trình diễn đối lập nhau vào giữa tuần qua. Roma đang có tinh thần rất tốt và không dễ để đội bóng láng giềng có thể dồn ép họ lúc này.