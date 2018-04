Man Utd đá bán kết Cup FA, Barca tranh Cup Nhà Vua cuối tuần này

Thầy trò Mourinho phải vượt ải Tottenham để tránh kết cục trắng tay. Tại Serie A, Juventus tiếp đối thủ cạnh tranh chức vô địch Napoli. Trong khi đó, Messi và đồng đội tranh Cup với Sevilla.

Thông tin lực lượng: Liverpool không có Joel Matip, Adam Lallana và Emre Can. Nathaniel Clyne, Dejan Lovren và Joe Gomez chưa chắc kịp bình phục chấn thương để ra sân. Klopp nhiều khả năng sẽ cho các trụ cột nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận bán kết Champions League lượt đi với AS Roma tuần sau. West Brom không có James Morrison do chấn thương. Daniel Sturridge không thể đá do được mượn từ Liverpool. Jonny Evans, Nacer Chadli, Gareth Barry chưa chắc có thể thi đấu.



Arsenal - West Ham (19h30 Chủ Nhật, 22/4)

Trận đấu này diễn ra một ngày sau khi Arsenal thông báo chia tay Arsene Wenger vào cuối mùa. Do vậy, các cầu thủ sẽ rất muốn thắng trận này, đồng thời đạt kết quả tốt trong giai đoạn còn lại của mùa giải để làm quà cho người đã 22 năm dẫn dắt "Pháo thủ". Với việc chỉ hơn đội thứ bảy Burnley hai điểm, Arsenal đang đứng trước áp lực lớn. Nếu họ bị vượt mặt và Southampton không vô địch Cup FA, Arsenal sẽ phải đá vòng loại thứ hai của Europa League mùa sau. Điều đó có nghĩa là mùa giải của họ có nguy cơ bắt đầu từ ngày 26/7, và lịch du đấu hè của họ sẽ bị ảnh hưởng. Wenger chắc chắn không muốn điều đó xảy ra trong mùa giải cuối của ông tại vị.