Chelsea đụng Tottenham, Barca làm khách của Sevilla tuần này

Thầy trò HLV Antonio Conte đứng trước thách thức lớn, trong cuộc đua Top 4. Còn ở La Liga, Barca có trận đấu hứa hẹn không dễ dàng gặp Sevilla.

Thông tin lực lượng : Joseph Gomez dính chấn thương khi khoác áo tuyển Anh và không thể đá trận này. Nathan Clyne đến gần ngày trở lại trong khi Andrew Robertson, Emre Can và Dejan Lovren chưa chắc có thể thi đấu. Palace không có Scott Dann, Jason Puncheon, Bakary Sako và Julian Speroni. Connor Wickham, Wilfried Zaha, Joel Ward, Jeffrey Schlupp và Alexander Sorloth đều dính chấn thương nhẹ.

Trước kỳ tập trung đội tuyển quốc gia, Mohamed Salah khiến các khán giả tại Anfield ngất ngây với bốn bàn thắng vào lưới Watford. Tuyển thủ Ai Cập đã ghi bàn ở 20 trận trong 30 vòng đã qua tại Ngoại hạng Anh mùa này. Nếu tiếp tục sút tung lưới Palace, Salah sẽ cân bằng kỷ lục số trận lập công trong một mùa giải 38 vòng. Kỷ lục này đang do Cristiano Ronaldo (mùa 2007/2008) và Robin van Persie (mùa 2012/2013) giữ. Salah cũng ghi bàn mở tỷ số trong tám trận mùa này, bằng với thành tích của cả đội Palace. Tuy nhiên, đội chủ nhà có thể đặt niềm tin vào Roy Hodgson vì ông rất biết cách khắc chế Liverpool, khi thắng ba trong năm lần tái ngộ.

Thông tin lực lượng : Man Utd không có Daley Blind và Phil Jones. Ander Herrera, Ashley Young và Scott McTominay chưa chắc có thể thi đấu. Swansea thiếu Jordan Ayew do thẻ phạt. Renato Sanches, Wilfried Bony, Leroy Fer và Angel Rangel đều vắng mặt do chấn thương.

Năm 2018 chứng kiến một phong độ ổn định của Romelu Lukaku. Chân sút người Bỉ ghi dấu ấn trong 14 bàn sau 14 trận (10 bàn và 4 pha kiến tạo). Nếu ghi bàn vào lưới Swansea, Lukaku có thể cán mốc 100 bàn ở Ngoại hạng Anh. Cựu tiền đạo Everton đã sút tung lưới Swansea trong trận thắng 4-0 của Man Utd ở lượt đi. Thầy trò Jose Mourinho đã chạm trán đội bóng xứ Wales hai lần mùa này và không để lọt lưới lần nào. Ở cuộc chạm trán ở Cup Liên đoàn hồi tháng 10/2017, Man Utd thắng 2-0. Tuy nhiên, Swansea có thành tích khá tốt khi đá tại Old Trafford. Năm lần gần nhất, họ thắng hai, hòa một.

Thông tin lực lượng : Benjamin Mendy đang đến gần ngày trở lại và có thể ngồi dự bị trận này. Sergio Aguero và Fabian Delph chưa chắc có thể ra sân. Everton chịu thiệt thòi khi trung vệ Ashley Williams phải ngồi ngoài do án treo giò. James McCarthy, Gylfi Sigurdsson đều không thể ra sân do chấn thương. Eliaquim Mangala cũng phải ngồi ngoài vì thuộc biên chế Man City.

Thông tin lực lượng : Aaron Ramsey, Alexandre Lacazette, Ainsley Maitland-Niles, Mesut Ozil và Sead Kolasinac đều ở trong tình trạng chưa biết có thể đủ sức thi đấu hay không. Stoke mất Charlie Adam do án treo giò. Stephen Ireland, Eric Maxim Choupo-Moting và Lee Grant đều không thể đá do chấn thương. Trong khi đó, khả năng ra sân của Mame Biram Diouf, Kevin Wimmer và Geoff Cameron bị bỏ ngỏ.

Thông tin lực lượng : Tottenham chịu thiệt thòi lớn khi Harry Kane không thể ra sân do chấn thương. Harry Winks cũng có thể vắng mặt. Chelsea thiếu Ethan Ampadu, David Luiz và Ross Barkley do những vấn đề thể lực. Thibaut Courtois và Andreas Christensen dính chấn thương nhẹ và cần đợi kiểm tra từ bác sĩ.

Thông tin lực lượng : Real mất hai cầu thủ có thể đá hậu vệ phải. Daniel Carvajal vắng mặt do thẻ phạt và Achraf Hakimi nghỉ do chấn thương. Vì vậy, Nacho có thể phải đá vị trí này. Đội chủ nhà không có Pedro Bigas và Gabriel Penalba. Oghenekaro Etebo và Emmanuel Emenike chưa chắc có thể thi đấu.

Thông tin lực lượng : Sevilla không có Pablo Sarabia do án treo giò. Trong khi đó, ngoài Messi, khả năng ra sân của hai trụ cột khác bên phía Barca Marc-Andre ter Stegen và Gerard Pique vẫn đang bị bỏ ngỏ. Sergio Busquets và Lucas Digne chắc chắn vắng mặt.

Barca sẽ tiến thêm một bước đến ngôi vô địch nếu giành trọn ba điểm trên sân Ramon Sanchez Pizjuan. Thầy trò Ernesto Valverde vẫn đang bất bại ở La Liga mùa này trong bối cảnh chỉ còn chín vòng đấu nữa. Barca nhiều khả năng phải thận trọng với chấn thương của Lionel Messi vì tuần tới họ sẽ phải đá tứ kết lượt đi Champions League với AS Roma. Chân sút người Argentina đã ghi 35 bàn và có 16 pha kiến tạo sau 43 lần ra sân mùa này. Tuy nhiên, Barca có lẽ không cần Messi để tìm kiếm chiến thắng. Dù loại Man Utd ở Champions League, Sevilla đang có một mùa giải thất vọng ở sân chơi trong nước. Chỉ trong mùa này, họ đã có năm lần khác nhau để lọt lưới năm bàn trong một trận.

Thông tin lực lượng : Bayern thiếu Manuel Neuer và Kingssley Coman. Jerome Boateng chưa chắc có thể ra sân. Dortmund chịu thiệt hại nặng nề do chấn thương. Andriy Yarmolenko, Sebastian Rode, Erik Durm, Dan-Axel Zagadou, Omer Toprak và Shinji Kagawa đều không thể thi đấu. Marco Reus cũng nhiều khả năng vắng mặt.

Trận chung kết Cup Liên đoàn Pháp sẽ quyết định đội nào sở hữu danh hiệu đầu tiên ở mùa này. PSG đang là ĐKVĐ và thắng như chẻ tre ở tất cả các giải đấu trong nước họ tham gia. Năm ngoái, Monaco cũng chạm trán PSG ở trận chung kết này. Kết quả, họ thua đậm 1-4 trong trận đấu một chiều chứng kiến cú đúp của Edinson Cavani. Trận đấu sẽ diễn ra ở sân trung lập tại Bordeaux. Cả hai đội đều đang có phong độ cao ở Ligue 1. PSG không thua kể từ tháng Một còn Monaco bất bại trong 15 trận gần nhất. Điều này càng khiến cuộc so tài giữa hai đội bóng mạnh nhất Ligue 1 đáng để chờ đợi.



Thông tin lực lượng: PSG không có Thiago Motta do án treo giò. Neymar nghỉ do chấn thương. Kylian Mbappe và Angel Di Maria dính chấn thương nhẹ và chưa chắc có thể thi đấu. Về phía Monaco, Diego Benaglio không thể ra sân do chấn thương đầu gối trong khi khả năng thi đấu của Adama Traore còn bỏ ngỏ.

Di Khánh