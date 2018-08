Liệu HTC có trở về từ 'cõi chết'?

HTC đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn như BlackBerry hay Nokia trước đây.

Cách đây 5 đến 7 năm, HTC, Nokia hay BlackBerry... đều là những cái tên phổ biến trên thị trường điện thoại di động. Quý III/2011, Nokia vẫn hùng mạnh với thị phần đứng thứ ba sau Samsung và Apple, trong khi HTC chiếm tới 10%.

Thị phần smartphone quý III/2011. Nguồn: Gartner.

Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, cả HTC, Nokia và BlackBerry đều “rơi rụng”, nhường chỗ cho các thương hiệu đến từ Trung Quốc như Huawei, Oppo, Vivo, Xiaomi...

Tuy nhiên gần đây, Nokia đã trở lại sau khi về tay HMD Global, BlackBerry cũng có dấu hiệu hồi sinh sau khi bán mình cho TCL. Còn HTC vẫn ngày càng đi xuống.

Thành lập năm 1997, HTC từng là một công ty điện tử tiêu dùng và thời trang. Hãng thiết kế và sản xuất nhiều mẫu máy tính xách tay trước khi nhận ra tiềm năng phát triển của smartphone.



HTC Dream - smartphone thương mại đầu tiên chạy Android.

Sau một vài thử nghiệm với Windows Mobile, HTC mạnh dạn sử dụng nền tảng Android của Google vốn chưa được nhiều người biết tới. Mẫu HTC Dream, hay còn gọi T-Mobile G1 ra đời năm 2008, đặt nền móng cho sự phát triển rực rỡ của hệ điều hành di động sau này. Đến 2010, hãng tiếp tục thử sức với Evo 4G – tiên phong trong thời đại di động tốc độ cao ở Mỹ.



“HTC từng cái nhìn đáng kinh ngạc về sự đổi mới và sẵn sàng chấp nhận rủi ro trong mọi trường hợp”, một thành viên sáng lập của Liên minh Thiết bị cầm tay mở (Open Handset Alliance) đã nhận xét.

2011 là năm đỉnh cao của HTC với vị trí thứ tư thị trường, nhưng chỉ cuối năm sau (2012), công ty chỉ còn đứng thứ 7/10 nhà sản xuất smartphone hàng đầu thế giới. Trớ trêu thay, chính sự liều lĩnh mang đến thành công cho công ty, cũng là con dao giết chết họ sau đó.

Bộ đôi HTC ChaCha (bên trái) và HTC First (bên phải).

Qua từng thiết bị, dường như họ càng lún sâu vào bế tắc. Evo 3D với camera có thể ghi hình ảnh 3 chiều chỉ là mánh lới quảng cáo thay vì sản phẩm đột phá, ChaCha ít tính năng và mang tiếng sao chép thiết kế của điện thoại BlackBerry, chiếc điện thoại Facebook - First - ra đời năm 2013 cũng thất bại khi doanh số bán ra thấp kỷ lục, chỉ 15.000 máy.

Đến dòng One, HTC đã làm tốt hơn khi máy có thiết kế đẹp, nhiều tính năng. Nhưng vì “tiếng xấu” của các sản phẩm trước đó, thị trường gần như đã mất niềm tin vào công ty Đài Loan. Để rồi dù điên cuồng chi tiền cho quảng cáo, marketing, thậm chí bỏ hàng triệu USD cho “Iron Man” Robert Downey Jr., HTC vẫn tiếp tục đi xuống.

HTC có thể 'trở về từ cõi chết' như BlackBerry và Nokia Robert Downey Jr. trong một quảng cáo của HTC.

Hiện tại, công ty bên bờ vực phá sản khi tiếp tục làm ăn thua lỗ. Trong báo cáo tài chính mới nhất (tháng 7/2018), doanh thu hợp nhất của HTC đạt 45,7 triệu USD, giảm 37,23% so với tháng trước và giảm tới 77,41% so với tháng 7/2017. Đây là kết quả tệ nhất kể từ tháng 8/2003. Trong khi đó, doanh thu quý II/2018 của hãng đạt 222,2 triệu USD, lỗ ròng 68,3 triệu USD. Tổng doanh thu nửa đầu 2018 đạt 544,6 triệu USD, thấp hơn 54% so với cùng kỳ năm ngoái.

Câu khả lời là hoàn toàn có khả năng. Cách đây 3 đến 4 năm, điểm xuất phát của Huawei rất thấp, nhưng hiện tại hãng đã đứng đầu Trung Quốc nhiều năm liền, đã vượt qua Apple và đe dọa vị thế dẫn đầu của Samsung trên thế giới. Hay Xiaomi có thời kỳ phát triển ban đầu rực rỡ, nhưng sau đó chùng xuống, trước khi bùng nổ trở lại nhờ thay đổi chiến lược để thích nghi với thị trường.