Tại sao nhiều người sập bẫy tín dụng đen nhưng không tố cáo?

'Cứ 2 người Việt thì có một đi vay nợ' là tốt hay xấu?

Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) ngày 3/4 tạm giữ 7 nghi can liên quan để điều tra hành vi Bắt giữ người trái pháp luật, Cho vay nặng lãi.

Trước đó, anh Phạm Văn Lợi (28 tuổi) và người bạn thế chấp giấy tờ để vay 25 triệu đồng của chi nhánh Công ty Nhất Tính ở thị xã Dĩ An. Hôm 23/3, họ không có khả năng trả nợ nên bị 16 nhân viên của công ty đánh đập, khống chế đưa về trụ sở ép trả tiền.

Theo cơ quan công an, từ năm 2017 đến nay, với danh nghĩa công ty, nhóm này đã cho vay trên địa bàn tỉnh Bình Dương với lãi suất cao. Hàng ngày, chúng đi phát tờ rơi, treo băng rôn cho vay với thủ tục đơn giản, chỉ cần giấy tờ xe và CMND nhưng cho vay đến 90% giá trị xe.

Nhiều người thắc mắc tại sao không xử lý khi những "công ty" này đi phát tờ rơi, băng rôn. Theo tôi khi thấy tờ rơi cho vay thì không thể bắt hay xử lý được, vì có rất nhiều công ty không ghi lãi suất cho vay trên tờ rơi. Cảnh sát không có căn cứ để bắt trừ khi có người báo công an họ mới có cớ để điều tra?

