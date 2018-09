'Ăn thịt chó không phải nét văn hóa mà là thói quen xấu'

Những ngày nay, tôi thấy rất nhiều người biện minh việc ăn thịt chó là văn hóa, nét đặc trưng... Thậm chí một số người còn nói nếu bạn ăn thịt gà, vịt thì đạo đức giả khi phê phán ai đó ăn thịt chó.

Có người lý luận rằng, Hàn Quốc cũng ăn thịt chó và ăn rất nhiều. Tôi xin thưa họ nuôi chó trông trang trại có chuẩn mực quản lý an toàn thực phẩm và xã hội Hàn Quốc đang tuyên truyền bỏ đi thói quen ăn thịt chó. Nhìn lại nước ta, trang trại nuôi không có nhiều và không có chế tài quản lý thì nguồn cung cấp chủ yếu là trộm.

Tôi cũng ít khi thấy người chủ nuôi con chó nào ăn nó khi ấm no cả, chỉ khi rơi vào cùng cực mới ăn. Xin hãy dừng việc dùng lý do so sánh việc ăn thịt heo, bò, gà lại vì nó quá khập khiễng. Chúng ta không nhìn vào thói quen ăn thịt chó, hãy nhìn vào hệ lụy từ việc trộm chó và nhìn vào sự phát triển xã hội văn minh của thế giới.

Khi các bạn ăn miếng thịt chó, tôi mong các bạn kèm theo suy nghĩ này: "Liệu con chó mình đang ăn là thuộc sỡ hữu của một gia đình đang buồn khi mất người bạn; Hay miếng thịt chó này liệu có phải của tên trộm chó dùng súng tự chế bắn chết người chủ chó". Từ đó, mong rằng các bạn sẽ bỏ được thịt chó.

Hà Minh Nhân

Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.