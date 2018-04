6 điều cần cân nhắc trước khi mua điều hòa Nhật nội địa cũ

'Dấu ấn ôtô nội địa đầu tiên mang tên La Dalat' nóng nhất mạng XH

Sau khi đọc bài Người Sài Gòn lùng mua điều hòa Nhật cũ , tôi xin khẳng định hàng của Nhật rất tốt. Nhưng khi mua điều hòa hàng nội địa Nhật để về sử dụng thì nên cân nhắc. Lý do như sau:

1. Hàng đã qua sử dụng, tuổi thọ giảm, thông thường khi thiết bị đã hỏng, trục trặc mới bị loại thải, không dùng nữa.

2. Công nghệ sử dụng đã lạc hậu, mẫu mã đã cũ không đẹp như dòng mới dù đã được tân trang lại.

3. Máy chạy ít nhiều có tiếng ồn so với máy mới. Dùng ban ngày ít nghe thấy, nhưng vào đêm khuya vắng lặng thì tiếng nghe rất khó chịu.

4. Dùng điện 110v thì phải sắm thêm bộ chuyển đổi 220v xuống 110v.

5. Thiết bị được in toàn tiếng Nhật, mất thời gian mò mẫm làm quen.

6. Khi máy hư hỏng thì việc sửa chữa khó khăn. Mang ra chỗ bán để phản ảnh xài chưa bao lâu máy đã hư thì người bán trở giọng: "Anh/chị thông cảm "tiền nào của đó".

Cho nên tùy theo điều kiện, sở thích tôi nghĩ các bạn nên cân nhắc khi mua hàng nội địa. Nếu không thì mua hàng mới chính hãng cho yên tâm. Ngoại trừ người rành về thiết bị điều hòa, thợ điện tử, người sưu tầm hàng "độc và lạ", ví dụ giới săn lùng thiết bị âm thanh, đầu CD... thì miễn bàn.

Tuấn Mạnh