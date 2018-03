Xe máy chung cư Carina không chạy vẫn xẹt lửa gây cháy, vì sao?

Xe máy bốc cháy nhưng không dừng lại vì sợ bị cướp

Công an TP HCM vừa công bố nguyên nhân cháy chung cư Carina là do tia lửa xuất phát từ xe Attila. Nhiều người vẫn không hiểu vì sao xe không nổ máy, không ai đề xe mà vẫn xuất hiện tia lửa gây cháy.

PGS-TS Đỗ Văn Dũng, hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM chia sẻ bài viết để hiểu rõ vấn đề này hơn.

Hệ thống điện ôtô - xe máy được gọi là hệ thống điện một dây chung (single wire system) vì sử dụng sườn xe, thân xe như một dây dẫn chung cho hệ thống điện. Dây chung này được gọi là "mass", giúp tiết kiệm được một nửa số dây dẫn trên xe nhưng cũng là nguyên nhân gây ra chập mạch điện xe, gây cháy.

Ví dụ: để cấp điện cho bóng đèn người ta không cần chạy hai dây âm dương như điện nhà chúng ta, mà trên xe chỉ cần một dây đến bóng đèn rồi từ bóng đèn nối xuống "mass" qua khoen bắt mass.

Do 99% ôtô xe máy hiện nay xài mass âm (sườn được nối với cọc âm ắc quy), vì vậy, đa số dây dẫn trên xe là dây dương và sẽ xảy ra hiện tượng chập mạch do "chạm mass" nếu lớp nhựa cách điện bị bong tróc từ nhiều nguyên nhân: dây lâu ngày bị lão hoá khiến vỏ bọc tróc ra do nhiệt độ cao nhất là dây đi qua vùng động cơ, vỏ dây bong do chuột cắn, do thợ nối dây khi sửa xe quên quấn băng keo chỗ nối hoặc quấn ẩu...

Khi bị chạm mass, hai cọc bình ắc quy bị nối tắt nên sinh ra dòng điện cực lớn (cả trăm Ampere) chạy qua dây khiến dây bốc cháy nếu không có cầu chì hoặc cầu chì bị quấn dây đồng. Khi dây cháy tới đoạn ống dẫn xăng thì cả xe sẽ bùng lên thành đám lửa lớn rồi lan sang các xe khác.

Lượng xăng khá lớn chứa trong các thùng xăng của ôtô sẽ tràn ra, nổ tung và khó có phương tiện chữa cháy nào dập nổi. Cần lưu ý là khi cháy xăng nếu dập lửa bằng nước thì đám cháy càng lan nhanh.

PGS. TS Đỗ Văn Dũng