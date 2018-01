Tôi chật vật khi trường cho con nghỉ ngày rét dưới 10 độ

Vẫn biết là nhiệt độ dưới 10 độ C thì các em học sinh trường mầm non và tiểu học sẽ được nghỉ học, nhưng xin hãy hiểu cho những cha mẹ học sinh phải đi làm, không có ai để cậy nhờ gửi con, thì lúc ấy biết xoay kiểu gì. Chẳng nhẽ tôi xin nghỉ làm để trông con, có cơ quan hay công ty nào chấp nhận lý do đó?

Còn nếu cha mẹ để con tự ở nhà một mình hoặc gửi con tạm ở đâu đó thì không yên tâm. Trong khi các bé mầm non đến lớp, thực tế nhiệt độ trong lớp vẫn ấm hơn, các cô trông an toàn hơn, đấy là chưa kể bây giờ rất nhiều trường lắp điều hòa cho các cháu.

Tôi là một người mẹ đang có con nhỏ học mầm non đã phải vô cùng chật vật với quy định cho học sinh nghỉ học khi trời rét dưới 10 độ C. Tôi mong ngành giáo dục xem xét, thay đổi theo hướng nhận trông trẻ mầm non, để những gia đình không thể gửi con ở đâu được vẫn có thể cho trẻ tới trường.

Ngo Hong Diep

Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.