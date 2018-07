Gimenez khóc vì trọng tài xử ép chứ không phải Uruguay thua 2-0

Nhật Bản có xứng đáng vào vòng 1/8 World Cup bằng điểm fair-play?

Theo dõi kỹ trận đấu có thể hiểu trung vệ Gimnez của đội tuyển Uruguay khóc vì trọng tài bắt lỗi khi anh đã vào trúng bóng và cho đội tuyển Pháp hưởng quả phạt chỉ cách cầu môn hơn 20 mét. May mắn, Antoine Griezmann thực hiện quả đá phạt không thành công.

Gimenez khóc trước khi trận đấu kết thúc. Ảnh: AP.

Bạn hãy nghĩ lúc đội nhà đã bị dẫn 2 bàn, trọng tài lại bắt có lợi cho đội khách khi trận đấu chỉ còn vài phút, có thể hiểu và chia sẻ những giọt nước mắt hờn tủi, bất lực của chàng trung vệ tài năng Gimenz. Gặp những ông vua áo đen kiểu này trên sân cỏ trong tình huống đội tuyển nhà đang gặp bất lợi thì cầu thủ chỉ có nước nghẹn ngào đến rơi nước mà thôi.

Những người có kinh nghiệm, thấu hiểu việc đời sẽ rất thông cảm và chia sẻ với chàng trung vệ đội tuyển Uruguay vì đó là những giọt nước mắt uất ức do bị oan uổng chứ không phải chỉ do đội nhà đang bị dẫn bàn. Trên sân cỏ cũng như cuộc đời, những giọt nước mắt tuôn chảy do oan ức vẫn thường xảy ra và đó là một phần của cuộc sống cũng như bóng đá.

Hồng Vân

Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.