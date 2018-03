Caruana và hành trình trở thành người thách đấu Vua cờ

Kỳ thủ người Mỹ để lại những nước cờ xuất sắc ở giải Thách Đấu, trở thành đại diện tiếp theo tranh tài với Magnus Carlsen.

Fabiano Caruana khởi đầu với lợi thế cầm trắng gặp đồng hương Wesley So. Cả hai đều bay đến Đức trước giải một tuần, để hạn chế ảnh hưởng từ say tàu xe. Trong thời gian diễn ra giải, Caruana ở nhà của HLV Rustam Kasimzdhanov tại Berlin. Kỳ thủ 25 tuổi ngay lập tức gây bất ngờ cho đàn em ở nước đầu tiên 1.d4, bởi theo So, Caruana luôn chọn 1.e4 ở các trận từng tham dự ở giải Thách Đấu.

R1 Candidates Caruana vs So

So cũng không vừa khi dội bất ngờ ngược trở lại đối thủ bằng 3…Bb4, bởi thông thường anh triển khai quân với 3…d5 (Gambit Hậu không tiếp nhận) hoặc 3…b6 (Phòng thủ Ấn Độ Hậu). Không quen với kiểu khai cuộc lạ lẫm, hai cao thủ phải tùy cơ ứng biến. Sau khai cuộc, So có chút lợi thế với sức mạnh của cặp tốt cột a và b.

Thế cờ sau 23...Ba6.

Không thể cạnh tranh ở cánh Hậu, Caruana dồn quân sang cánh vua, đe dọa thành của Đen. Thế cờ căng thẳng khiến bất cứ sai lầm nào cũng phải trả giá, và So vấp chân trước với 23…Ba6. Kỳ thủ Philippines đánh giá thấp sự nguy hiểm trong đòn tấn công của Caruana trên cột f. Dù đã khống chế hoàn toàn cánh Hậu, So vẫn không tránh được thất bại khi thiếu lực lượng bảo vệ Vua.

Với Hậu ở f3, mã g5, Trắng đi nước cờ hay 26.e6 để dồn toàn lực công phá điểm yếu f7. Nhiệm vụ còn lại của Caruana chỉ là loại bỏ tượng đen ô sáng màu – chốt phòng ngự cuối cùng. Ván cờ kết thúc nhanh sau 36 nước đi, bởi So không thể tránh khỏi việc bị chiếu hết ở nước kế.

Hưng phấn sau chiến thắng ngày mở màn, Caruana quyết tâm chơi mạo hiểm ở ván thứ hai, dù phải cầm đen gặp Đinh Lập Nhân. Caruana chọn biến không thường thấy trong khai cuộc Catalan, với 7…b6. Đen sau đó đổi xe lấy mã và tốt, chịu thiệt chất, nhưng mang lại chút cờ ưu. “Tôi đã chuẩn bị biến này trước giải, nhưng không nhớ chi tiết”, Caruana thừa nhận. Ván cờ trở nên phức tạp, nhưng cả hai đều đánh hiệu quả và đồng ý chia điểm sau 46 nước đi. Trắng vẫn còn lợi thế hơn chất, nhưng không còn khả năng tấn công.