Tín hiệu sáng của ngành du lịch Việt

Nhiều điểm đến trong nước ghi nhận sự tăng trưởng về cả lượng khách và doanh thu, cùng sự xuất hiện của chuỗi lễ hội, sự kiện sôi động.

Cao điểm dịp nghỉ hè, hàng chục triệu lượt khách đổ về các điểm du lịch, tăng trưởng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu du lịch tăng cao, thúc đẩy nhiều lĩnh vực khác như vận tải, lưu trú, dịch vụ ăn uống... phát triển.

Những con số ấn tượng trong mùa du lịch hè

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Du lịch, trong 6 tháng đầu năm 2022, lượng khách du lịch nội địa đạt khoảng 60,8 triệu. Trong đó chỉ riêng tháng 6, khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, lượng khách ước đạt 12,2 triệu lượt.

Các lễ hội sôi động được tổ chức trở lại, hành khách đông kín sân bay, khách sạn và những dòng người tấp nập ở các khu vui chơi và điểm tham quan. Nhiều điểm đến trong cả nước có sự tăng trưởng mạnh mẽ về cả lượng khách lẫn doanh thu, có thể kể đến Quảng Ninh đón 5,5 triệu lượt khách, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ.

Còn Sầm Sơn vượt qua Hạ Long, Nha Trang trở thành điểm đến hút khách hàng đầu cả nước trong 6 tháng đầu năm, với lượng khách ước đạt 4,4 triệu lượt, gấp 2,59 lần cùng kỳ năm 2021. Du khách đến Sầm Sơn trong hè này còn được tham gia vào loạt sự kiện, lễ hội, giải trí sôi động suốt 4 tháng do địa phương tổ chức, với sự đồng hành của Tập đoàn Sun Group.

Phố biển Sầm Sơn sôi động với Lễ hội Carnival đường phố. Ảnh: Sun Group

Tại miền Trung, Đà Nẵng lại ghi dấu ấn với loạt lễ hội, sự kiện như Carnival đường phố Sun Fest, đại nhạc hội kết hợp trình diễn pháo hoa ở công viên châu Á... Sun World Bà Nà Hills vẫn được đánh giá là điểm đến hút khách của thành phố bên sông Hàn, khi liên tục được đầu tư diện mạo mới, với Thác Thần Mặt Trời đẹp tựa một góc Peterhof - "Cung điện mùa hè" của nước Nga hay Lâu đài Mặt Trăng quy tụ rạp phim công nghệ cao và show diễn "Trận chiến ở Vương quốc Mặt Trăng".

Phú Quốc trong 6 tháng đầu năm cũng đón tới 1,4 triệu lượt khách. Dù bắt đầu vào mùa mưa, nhưng trong tháng 6 vẫn ghi nhận tới hơn 140 chuyến bay, hơn 40 chuyến phà đưa du khách khắp nơi đến thăm đảo ngọc. Sun World Phu Quoc ở Hòn Thơm cũng đạt tốc độ tăng trưởng trên 130% so với cùng kỳ năm 2019.

Công trình Thác Thần Mặt Trời mang đến diện mạo mới cho Bà Nà. Ảnh: Sun Group

Bà Trần Nguyện - Trưởng ban Kinh doanh Tập đoàn Sun World cho biết các điểm đến Sun World đã bắt đầu đón được lượng khách lớn vào tất cả các ngày, chứ không chỉ là ngày lễ hay cuối tuần như trước đây. Tổng lượng khách đến với các Sun World cả nước trong tháng 6 đã đạt mức tăng trưởng của cùng kỳ năm 2019 - thời điểm chưa xảy ra đại dịch Covid-19, thậm chí còn nhỉnh hơn đôi chút.

"Đây là tín hiệu lạc quan cho thấy du lịch dần trở lại trạng thái khôi phục sau những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 suốt hai năm qua", bà Nguyện chia sẻ.

Tăng trưởng du lịch thúc đẩy phục hồi kinh tế

Trước đại dịch Covid-19, du lịch đóng góp 9,2% vào GDP cả nước. Ngay khi du lịch phục hồi, lập tức kéo theo sự tăng trưởng của lĩnh vực khác như dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển...Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, 6 tháng đầu năm nay, lượng khách thông qua các cảng hàng không đạt 40,7 triệu lượt, tăng 56,8% so với cùng kỳ 2021. Còn báo cáo của Tổng cục Thống kê ghi nhận 6 tháng đầu năm doanh thu lữ hành tăng 94,4% so với cùng kỳ, doanh thu của dịch vụ lưu trú tăng 20,9% so với cùng kỳ.

Các công ty lữ hành lớn trên cả nước đón lượng khách đăng ký tour hè tăng cao. Trong đó, Saigontourist dự kiến phục vụ hơn 280.000 lượt khách. Đại diện BestPrice Travel cho biết, lượng khách nội địa đặt tour qua công ty này tăng 120% so với trước dịch, thậm chí có những tuyến điểm lượng khách tăng từ 130% - 150% so với trước dịch như Quy Nhơn, Phú Quốc, Đà Lạt.

Du khách trải nghiệm trò chơi Mộc xà thịnh nộ ở Sun World Phu Quoc. Ảnh: Sun Group

Ông Bùi Thanh Tú - Giám đốc Marketing BestPrice Travel nhận định, du lịch đang có sự bùng nổ lớn sau hai năm Covid-19, trong đó một phần nhờ vào những sản phẩm mới được đầu tư tại các điểm đến.

"Ở các địa phương được các doanh nghiệp đầu tư các khu vui chơi thì sẽ có lợi thế thu hút du khách hơn rất nhiều, đơn cử như Hạ Long có Sun World Ha Long, Đà Nẵng có Sun World Ba Na Hills, Phú Quốc có VinWonders và Sun World Phu Quoc. Thậm chí có những du khách đặt dịch vụ để trải nghiệm những khu vui chơi này là chính, tắm biển là phụ", ông Tú nói.

Trước khi xảy ra dịch Covid-19, ngành du lịch tạo ra khoảng 2,9 triệu việc làm, trong đó có 927.000 việc làm trực tiếp mỗi năm. Khi du lịch trở lại, hàng nghìn người lao động từng bị thất nghiệp do dịch bệnh đã có thể đi làm trở lại. Theo đại diện Tập đoàn Sun World, với quy mô ngày càng phát triển, các khu du lịch Sun World trên toàn quốc dự báo cần thêm hàng nghìn lao động. Đơn cử như Sun World Ba Na Hills tới năm 2025 có thể cần tới 10.000 nhân sự.

Theo thống kê của Hotel Job - website chuyên về tuyển dụng cho ngành du lịch, nhu cầu tuyển nhân sự trong ngành khi bước vào hè tăng gấp đôi so với giai đoạn trước Tết Nguyên đán 2022 và cùng kỳ trước dịch Covid-19.

Thu Hương