Timor Leste đả bại Singapore, giúp Việt Nam ở SEA Games

Timor Leste thắng Singapore 3-1 ở lượt hai bảng A bóng đá nam SEA Games, tăng thêm cơ hội đi tiếp cho Việt Nam.

*Ghi bàn: Syafiz 11' - Canavaro 19', Correia 42', Xavier 45'

Chiến thắng của Timor Leste giúp họ gần như sẽ kết thúc bảng A ở vị trí thứ hai, sau Thái Lan. Bởi ở lượt cuối ngày 11/12, Singapore buộc phải thắng chủ nhà để leo lên ít nhất là nhì bảng.

Timor Leste kết thúc vòng bảng với ba điểm, hiệu số bàn thắng bại -3. Theo điều lệ giải, ba đội đứng đầu mỗi bảng và một đội nhì có kết quả tốt sẽ vào bán kết. Số điểm và chỉ số phụ của Timor Leste sẽ khiến họ không có nhiều cơ hội đi tiếp.

Tiền đạo Olagar Xavier mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cho Timor Leste trước Singapore, ở lượt hai bảng A bóng đá nam SEA Games 33, trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, Thái Lan tối 6/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Singapore mở tỷ số ở phút 11, từ pha phản công bốn đánh hai. Sau một cú sút dội cột của đồng đội, tiền vệ 21 tuổi Amir Syafiz đá bồi vào lưới trống. Cầu thủ Timor Leste giơ tay ra chạm bóng, nhưng không thể cứu thua. Dù vậy, trọng tài người Uzbekistan Asker Nadjafaliev không rút thẻ đỏ, vì bàn thắng được công nhận.

Timor Leste gỡ hòa sau đó chỉ 8 phút, cũng từ một pha đá bồi của tiền đạo 18 tuổi Vabio Canavaro. Kể từ đó, họ liên tiếp hãm thành và khiến Singapore vất vả chống đỡ. Trong bốn phút cuối hiệp một, Timor Leste ghi liên tiếp hai bàn thắng.

Phút 42, tiền đạo Olagar Xavier thoát xuống bên phải, rồi chuyền sệt vào sửa lưng hàng thủ Singapore, để Anizo Correia đặt lòng về góc cao vào lưới. Đến phút bù đầu tiên hiệp một, đích thân Xavier thoát xuống nhanh để đối mặt thủ môn. Cú sút đầu tiên của anh bị đẩy ra, nhưng không ai cản nổi cú đá bồi của tiền đạo 22 tuổi. Sau bàn thắng này, Xavier cởi áo rồi nhảy xoay mừng bàn thắng theo phong cách Cristiano Ronaldo.

Hoàng An