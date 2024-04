Tìm vợ dễ thương chịu nổi 'ông cụ non'

Em có thể không cần nữ công gia chánh nhưng ít nhất phải biết chăm sóc bản thân và vẻ bề ngoài.

Bản thân 36 tuổi, "made in" miền Tây sông nước nhưng bơi lội bằng không, nhậu nhẹt bằng "xin phép né". Lập trình viên game ẩn dật tại thành phố mang tên Bác, sắp sửa "tậu" được túp liều tranh cho riêng mình. Cao 1m8, ngoại hình ưa nhìn, trẻ trung hơn tuổi thật nhờ đam mê cầu lông, "say NO" với bia rượu và thuốc lá. Ưu điểm "không đụng hàng":

Tài chính ổn định, hứa hẹn tương lai "an cư lạc nghiệp". Tính cách "song kiếm hợp bích", vừa trẻ con ham vui, vừa chín chắn với kinh nghiệm sống của một "trung niên". Khả năng "bắt sóng" đa dạng, trò chuyện hợp rơ, cùng khám phá sở thích chung, hứa hẹn những giây phút "cười ra nước mắt". Tìm kiếm nửa kia đồng điệu, nhỏ tuổi hơn anh. Biết chăm sóc bản thân và có ngoại hình để đẹp đôi cùng anh. Chiều cao không quan trọng, miễn là sở hữu cặp chân thon để sánh bước bên anh. Có thể là "công chúa" được nuông chiều, nhưng phải độc lập và tự chủ. Biết chi tiêu hợp lý, cùng anh xây dựng tổ ấm vững vàng.

Quyền lợi "siêu hấp dẫn": Anh "tài trợ" toàn bộ chi tiêu gia đình, em thoải mái giữ thu nhập của mình. Tôn trọng và yêu thương phái đẹp, đồng nghiệp anh có thể "chứng minh".

Lời kết "chốt hạ": Hãy "bỏ qua" nếu em không có khiếu hài hước, vì cuộc sống với anh sẽ là "bản giao hưởng" đầy tiếng cười. Phía trên là anh viết kiểu trào phúng giới thiệu "phiên bản giới hạn", kiểu lâu lâu nổi hứng trẻ con.

Dưới đây là những lời ông cụ non viết ra thật lòng: Anh 36 tuổi, quê ở miền tây sông nước nhưng anh không biết bơi và không biết nhậu như lời đồn. Anh là người rất bình thường, làm lập trình viên trò chơi ở thành phố mang tên Bác. Ưu điểm của anh là có tài chính ổn định và sắp đủ tiền để mua túp liều tranh ở thành phố. Cao 1m8, bề ngoài ưa nhìn và trẻ hơn tuổi thật do anh thường chơi cầu lông và không nhậu hay hút thuốc. Tính cách của anh trẻ con, thích chơi những trò chơi đội nhóm và những loại giải trí khác như xem phim, du lịch và chụp ảnh. Nhưng anh cũng có kiến thức và kinh nghiệm sống của một trung niên. Nói chuyện với anh có thể rất vui nếu chúng ta chung tần số, hoặc có lẽ sẽ rất chán nếu chúng ta không chịu khó bước vào thế giới của nhau.



Những gì anh tìm ở vợ tương lai là phải nhỏ tuổi hơn anh. Em có thể không cao nhưng hãy ít nhất có cặp chân thon. Em có thể là công chúa được ba mẹ nuông chiều nhưng hãy độc lập. Em không muốn làm dâu còn anh cũng không muốn ở rể. Em có thể không có thu nhập cao nhưng hãy là người biết chi tiêu hợp lý. Anh có thể để em giữ hết thu nhập của em và anh là người chi hết các khoản chi tiêu trong gia đình. Nhưng anh muốn được giữ thu nhập của anh để đầu tư.



Cuối cùng, anh là người rất thương yêu và nâng niu phái đẹp, tất cả đồng nghiệp anh có thể làm chứng.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ