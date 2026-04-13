Tìm tri kỷ ở tuổi 48

Tôi là người phụ nữ vừa bước qua ngưỡng cửa 48 tuổi. Có người nói đây là độ tuổi "toan về già" nhưng với tôi, đây là lúc bản thân cảm thấy tự do và hiểu mình nhất.

Một chút về tôi:

Hành trình đã qua: Tôi ly hôn đã 10 năm. Suốt một thập kỷ qua, tôi chọn cách "đóng cửa" trái tim, không dám tìm hiểu ai vì nỗi sợ muôn thuở của người mẹ đơn thân: sợ con mình thiệt thòi, sợ người đến sau không đủ bao dung để thương lấy hai đứa trẻ (một trai, một gái) của mình.

Hiện tại: Nay các con đã khôn lớn, có thể tự lo cho bản thân. Tôi nhìn lại gương mặt mình trong gương, may mắn thay, sự năng động và lạc quan giúp tôi trông vẫn trẻ hơn so với cái tuổi U50 này.

Cuộc sống: Tôi có công việc bình thường, thu nhập đủ để bản thân không là gánh nặng cho bất kỳ ai. Tôi không ngại khó, không ngại khổ, chỉ ngại sự cô đơn khi đêm về mà không có người sẻ chia.

Tôi đang tìm kiếm điều gì?

Vì công việc vẫn khá bận rộn và quỹ thời gian eo hẹp, tôi không quá đặt nặng việc phải tiến xa ngay lập tức hay những cam kết nặng nề. Điều tôi thiếu lúc này là một người bạn tri kỷ. Một người có thể nhắn tin cho tôi mỗi tối, kể cho nhau nghe những chuyện vụn vặt trong ngày. Một người đủ trưởng thành, thấu hiểu và bao dung để lắng nghe những nỗi buồn, cùng cười với những niềm vui nhỏ bé.

Chỉ cần chúng ta hiểu nhau, làm chỗ dựa tinh thần cho nhau là đủ.

Nếu anh cũng đang ở độ tuổi cần một sự bình yên, không ngại kết bạn với một người phụ nữ bận rộn nhưng chân thành, đừng ngần ngại nhắn tin cho tôi nhé.

Hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu đó giữa những bộn bề này.

