Tìm tình yêu để tiến tới hôn nhân lành mạnh

Mình muốn tìm kiếm người bạn đời có "kiến thức" nhưng không cần có "kinh nghiệm nhiều" và "trải nghiệm nhiều" trong tình yêu.

Việt Nam đã thăng hạng 11 bậc trong bảng xếp hạng các quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới và ở vị trí thứ 54/143 quốc gia và vùng lãnh thổ, đứng thứ sáu trong khu vực châu Á. Có lẽ đây là một tin tốt dành cho cả xã hội bởi kinh tế ngày càng phát triển, chất lượng cuộc sống, an sinh xã hội ngày càng được nâng cao.



Nhưng chỉ số trên có phải là sự châm biếm hay không khi tỷ lệ ly hôn ở Việt Nam lại càng ngày càng tăng? Đời sống vật chất tuy được nâng cao nhưng tại sao hạnh phúc trong hôn nhân lại không tỷ lệ thuận với sự phát triển của kinh tế xã hội? Có phải chúng ta đang đánh mất dần đi những giá trị nhân văn tốt đẹp? Nguyên nhân có thể một phần do các yếu tố văn hóa độc hại tác động nhưng tất nhiên nguyên nhân chính vẫn là do chính mỗi người. Nếu chúng ta không theo đuổi các yếu tố vật chất quá nhiều đến mức đánh đổi những giá trị trong các mối quan hệ thì có lẽ đã không chỉ tăng 11 bậc.



Hôn nhân không chỉ là cam kết thuộc về chuẩn mực đạo đức mà còn là một cam kết được pháp luật bảo hộ. Thử hỏi mỗi người trước khi kết hôn có bao giờ học những kiến thức đó không mà đã ký vào tờ đăng ký kết hôn như vậy, để rồi vào một ngày nào đó về sau lại phải ra tòa lần nữa. Có những chuyện mới đây nhất khiến chúng ta không biết nên khóc hay cười rằng "một người phụ nữ khởi kiện ra tòa vì con không phải của chồng". Thật là một sự việc chưa từng có tiền lệ, hoàn toàn ngoài trí tưởng của chúng ta. Hay một sự việc khác là một cô á hậu đã có hẳn một bài thuyết trình về việc phụ nữ nên tăng tiêu chuẩn chọn đàn ông để kinh tế phát triển hơn, rồi công khai ủng hộ các cô gái làm sugar baby. Đó là lối nhận thức và tư duy quá lệch lạc đang tồn tại, có lẽ không chỉ giới hạn trong một vài cá nhân.



Những dữ kiện trên khiến chúng ta không khỏi hoang mang và phải đặt ra câu hỏi rằng, liệu có cần đưa việc giáo dục về tình yêu và hôn nhân vào trong hệ thống giáo dục phổ thông hay không? Nếu điều này là không thể thì chúng ta phải có ý thức trách nhiệm về việc tự chuẩn bị các kiến thức về tình yêu và hôn nhân để góp phần vào việc xây dựng một xã hội phát triển và lành mạnh.



Chúng ta học 12 năm phổ thông và thêm nhiều năm nữa mới có thể đủ năng lực làm một công việc, ngành nghề nào đó, vậy thì việc làm vợ, làm chồng, làm cha mẹ, làm con dâu con rể mà không học ngày nào có làm nổi không? Yêu và sống trong hôn nhân là kỹ năng chứ không phải bản năng, cam kết chung thủy là ý chí cần phải rèn luyện từ trong nhân cách.



Qua bài nghị luận tóm tắt trên, mình mong muốn tìm kiếm người bạn đời có "kiến thức" nhưng không cần có "kinh nghiệm nhiều" và "trải nghiệm nhiều" trong tình yêu. Bạn nào có cùng tư tưởng thì gửi email cho mình nhé.

