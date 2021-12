Tìm thấy thi thể người chèo SUP trên biển Quảng Nam

Quảng NamNgười dân phát hiện thi thể anh Trần Kiêm Hưng cách nơi gặp nạn 7 ngày trước hơn 10 km.

Sáng 27/12, sau khi nhận được thông tin về một thi thể đàn ông trôi vào bờ tại bãi biển phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn), gia đình nạn nhân đã đến nhận dạng và xác định đó là anh Trần Kiêm Hưng (30 tuổi, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Anh Hưng làm hướng dẫn chèo SUP tại Đà Nẵng. Trưa ngày 20/12, du khách Huỳnh Châu Ngọc Hà (trú quận Tân Phú, TP HCM) cùng một người bạn tên Nhi thuê hai SUP của anh Hưng để chèo trải nghiệm tại khu vực biển Sơn Trà. Chị Hà chèo riêng một SUP, còn anh Hưng và chị Nhi đi cùng nhau.

SUP cùng chị Hà trôi dạt trên biển được ngư dân đưa vào bờ sáng 21/12. Ảnh: Hồng Anh

Thời điểm này, do ảnh hưởng của bão Rai, biển có sóng lớn nên đã đánh lật ván của chị Nhi và anh Hưng. Chị Hà tiến đến hỗ trợ nhưng bị sóng đánh ra xa. Chị Hà mặc áo phao và ở trên ván lênh đênh trên biển, không thể chèo vào bờ suốt 17 tiếng.

Đến 5h sáng ngày 21/12, tàu biển của ông Trần Dương (50 tuổi, trú xã cẩm Thanh, TP Hội An) đang hành nghề tại Hòn Khô (Cù Lao Chàm, xã đảo Tân Hiệp) đã phát hiện chị Hà và đưa vào bờ. Sau khi được cứu, chị Hà thông báo về trường hợp chị Nhi và anh Hưng. Tiếp nhận thông tin, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và bãi biển du lịch Đà Nẵng bố trí lực lượng cùng Biên phòng Đà Nẵng, Quảng Nam và báo Biên phòng Quảng Ngãi hỗ trợ tìm kiếm.

Hiện vẫn chưa có thông tin về chị Nhi.

SUP (Standup Paddle Board - ván đứng) được làm bằng nhựa hoặc cao su, như một chiếc thuyền bơm hơi, có độ dài từ 3,5 đến 4 m. Kèm theo SUP thường là một mái chèo có độ dài tùy theo chiều cao của cơ thể. Người chơi SUP thường sẽ phải mặc áo phao, cài dây buộc chân (thiết bị gắn trên SUP) để trong trường hợp ngã xuống nước thì chiếc SUP không bị trôi ra khỏi tầm với.

Đắc Thành