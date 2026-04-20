Tìm thấy thi thể hai du khách rơi từ tàu du lịch xuống sông Tiền

Đồng ThápThi thể hai người đàn ông 53 tuổi và 37 tuổi rơi từ tàu du lịch xuống sông Tiền được tìm thấy sau hai ngày mất tích.

Ngày 20/4, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp tìm thấy hai thi thể trên sông Tiền. Trong đó, một người cách hiện trường vài chục mét, nạn nhân còn lại bị trôi gần 10 km, đến địa bàn xã Kim Sơn.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Nam An

Tối hai hôm trước, ông Võ Văn Tùng (53 tuổi, ngụ phường Thới Sơn, Đồng Tháp) cùng ông Trịnh Quang Sơn (73 tuổi, ở TP HCM) và khoảng 10 người dự tiệc sinh nhật, có uống rượu bia trên tàu du lịch loại dưới 30 chỗ do Nguyễn Thanh Tân (23 tuổi) điều khiển, chạy trên sông Tiền.

Đến gần 22h, sau khi kết thúc tiệc, tàu cập bến tại cầu phao dẫn vào cảng du thuyền Mỹ Tho. Lúc đi từ cầu phao lên bờ, ông Tùng và ông Sơn bất ngờ rơi xuống sông Tiền sâu khoảng 5 m.

Những người còn lại trên tàu đã hô hoán, sau đó gọi cho lực lượng cứu hộ. Lực lượng cứu hộ đã triển khai nhiều phương tiện tìm kiếm ngay trong đêm, nhưng trời tối, sông sâu nước chảy xiết nên không tìm được.

