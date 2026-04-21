Tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ cùng bình tông khắc chữ Huynh

Quảng TrịHai hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại xã Hiếu Giang, kèm di vật gồm bình tông khắc chữ Huynh, súng AK và nhiều vật dụng sinh hoạt, chiến đấu.

Ngày 21/4, thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Sư đoàn 968, Quân khu 4 cất bốc 2 hài cốt tại khu vực Đông Bắc, cao điểm 278, xã Hiếu Giang.

Hai hài cốt liệt sĩ được phát hiện trong hầm chiến đấu ở độ sâu khoảng 0,7 m, cách nhau khoảng 0,6 m. Phần lớn xương đã vỡ vụn, một số bị phân hủy, lực lượng tìm kiếm thu được tổng cộng 54 chiếc răng.

Bình tông khắc chữ Huynh. Ảnh: Sư đoàn 968

Di vật kèm theo gồm tăng lót hầm, 3 bát ăn cơm B52, dây dù, dây thông tin, một súng tiểu liên AK đã bị ôxy hóa và mặt thắt lưng bộ đội. Ngoài ra, lực lượng tìm kiếm phát hiện 2 bình tông, trong đó một chiếc khắc chữ "Huynh", làm bằng nhôm, sơn xanh đã bong tróc và bị móp một phía.

Theo nhận định ban đầu, các hài cốt có thể thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 27, Mặt trận B5, hy sinh khoảng năm 1970-1971 trong quá trình tiến đánh cao điểm 544 (đồi Fulo).

Hiện lực lượng tìm kiếm mở rộng phạm vi tìm kiếm quanh khu vực này. Các hài cốt được đưa về quản lý tại Nhà văn hóa thôn Tân Quang, xã Hiếu Giang.

Hài cốt các liệt sĩ được Đội tìm kiếm, quy tập quản lý tại Nhà văn hóa thôn Tân Quang, xã Hiếu Giang. Ảnh: Sư đoàn 968

Trước đó ngày 20/4, cũng tại khu vực này, đội tìm kiếm đã cất bốc một hài cốt liệt sĩ khác. Hài cốt nằm trong hầm chiến đấu ở độ sâu tương tự, xương vỡ vụn, một phần đã phân hủy. Di vật gồm tăng lót hầm, một bình tông, 2 bát ăn cơm B52, dây dù, dây thông tin và một súng tiểu liên AK bị ôxy hóa.

Theo thống kê, cả nước hiện còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và hơn 300.000 mộ chưa xác định danh tính. Ban Chỉ đạo quốc gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ triển khai chiến dịch kéo dài 500 ngày, từ 15/3 đến 27/7/2027, với mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt và xác định danh tính 18.000 mẫu.

Quảng Trị là địa bàn chịu nhiều mất mát trong chiến tranh, hiện còn hơn 31.000 liệt sĩ chưa được tìm thấy; hơn 25.000 hài cốt đã quy tập nhưng chưa xác định danh tính. Tỉnh đặt mục tiêu trong chiến dịch sẽ quy tập 360-590 hài cốt và hoàn thành lấy mẫu đối với 100% mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin trong các nghĩa trang cũng như các hài cốt được tìm thấy.

Đắc Thành