Tìm người yêu, thương và cùng hạnh phúc

Mình sinh năm 1993, tính cách nhẹ nhàng, lành và chất phác, có nền tảng về công nghệ thông tin và đang làm kinh doanh độc lập tại Hà Nội, cụ thể là kinh doanh online.

Gia đình mình nền tảng ổn định, mọi người sống hòa thuận, có thiên hướng sống tình cảm nhẹ nhàng và chu đáo. Mình được bố mẹ cho ăn học đầy đủ và giáo dục tốt. Cuộc sống của mình đi lên từ hai bàn tay trắng, sau vài năm cố gắng, hiện tại có thu nhập đủ để lo cho bản thân, có khoản đầu tư riêng và cũng có khoản để dành cho tương lai. Không phải là một người quá giỏi giang gì nhưng đủ ổn định và có trách nhiệm với cuộc sống của mình.

Mình mong muốn tìm một bạn nữ nhẹ nhàng, hiền lành, có xu hướng chăm lo cho gia đình. Cái gì không biết thì học dần dần, không cần phải hoàn hảo hay giỏi sẵn mọi thứ, vì mình cũng vẫn đang học hỏi mỗi ngày. Quan trọng là cả hai có thể thẳng thắn với nhau, sống thật với cảm xúc của mình, để mọi thứ trở nên đơn giản và dễ chịu hơn.

Nếu được, mình mong bạn cũng đang sống và làm việc tại Hà Nội càng tốt, thuận tiện cho việc gặp gỡ và tìm hiểu; còn quê gốc hoặc gia đình ở gần với các tỉnh, thành phố quanh Hà Nội cũng rất tốt, như: Hải Dương, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên...

Mình mong rằng các bạn nữ từng đổ vỡ trong hôn nhân, mẹ đơn thân, những bạn đang có người yêu hãy thông cảm và bỏ qua bài viết này của mình.

Mình không tìm điều gì quá lớn lao, chỉ mong gặp được một người tử tế, chân thành, để cùng nhau đi chậm nhưng chắc. Dưới đây là một số thông tin cơ bản của mình:

- Chiều cao 1,67 m, cân nặng 60 kg

- Thích đọc sách và xem phim

- Có lối sống lành mạnh, không hút thuốc,...

Nếu bạn thấy phù hợp, hãy phản hồi lại và cùng chia sẻ với mình nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc bài, chúc các bạn cũng sẽ sớm tìm được một người để yêu thương và chia sẻ.

