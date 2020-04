Tìm người yêu cho bạn thân

Nắm lấy tay nhau thì khó, buông tay đi về phía hai phương trời sao dễ dàng đến vậy người ơi.

Hôm nay, mình viết bài này với mong muốn sớm tìm được người thương cho cô bạn của mình. Sắp tới ngày sinh nhật của bạn nên mình cũng muốn dành cho bạn một bất ngờ sau những tổn thương mà bạn trải qua. Hy vọng sẽ nhận được chân tình của những ai đang nghiêm túc tìm một người phù hợp để tiến tới hôn nhân.

Qua giới thiệu của mình, cô ấy cũng từng đăng một bài vào tháng 2/2020 và đã tìm được người thương sau khi hai người cho nhau cơ hội tìm hiểu. Cứ tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn, nhưng sau cùng người đó chọn cách dừng lại vì gia đình không chấp nhận tuổi của bạn mình. Hơn nữa người đó không đủ bao dung để bảo vệ bạn mình dù trước đó từng nói yêu thương và che chở cho bạn. Mình cũng khuyên bạn đừng buồn, nên tiếp tục mở lòng để đón nhận những điều tốt đẹp đang chờ ở phía trước, nhưng cô gái ấy bảo đã không còn cảm xúc và sợ phải gặp cảnh chia ly lần nữa. Mình thấy thương bạn vì đây là một cô gái tốt nhưng duyên phận quá mỏng nên lận đận mãi, trải qua hai mối tình đều dang dở ở tuổi đẹp nhất của người con gái.



Bạn mình sinh năm 1983 nhưng bên ngoài nhìn trẻ hơn tuổi và chưa từng kết hôn. Bạn đang sống và làm việc ở Sài Gòn, là con út lại thêm gia đình ít người nên bạn rất được ba mẹ yêu thương. Từ nhỏ đến lớn, bạn đi học rồi đi làm, cuộc sống cứ thế trôi qua êm đềm và mong muốn có một gia đình để yêu thương nhưng có lẽ chưa đủ duyên. Bạn tuy bếp núc không giỏi nhưng khéo léo, đảm đang, biết dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, khi có thời gian, bạn tập yoga và đạp xe để nâng cao sức khoẻ và đặc biệt bạn rất yêu thương chó... Ngoài ra còn gì nữa thì để các anh nam tìm hiểu tiếp nhé.



Qua bài viết này, rất mong muốn các anh nam chín chắn, có đạo đức và công việc ổn định, cũng đang ế như bạn, đủ nghiêm túc và chân thành muốn tìm một người phụ nữ thật sự để kết hôn, hơn bạn từ 4 tuổi trở lại vì tính bạn cũng hơi lầy nên sợ lớn tuổi quá thì không hợp với bạn. Bạn thuộc típ người trầm tính, ít nói, lại bị dị ứng với mùi thuốc lá, không thích đàn ông nhậu nhẹt. Các anh nam khi gửi thư làm quen với bạn, xin hãy cân nhắc, dò ý trước với ba má, anh chị, ông bà cô chú... xem hợp tuổi và chấp nhận tuổi của bạn mình không thì hãy gửi thư nhé. Đừng để tìm hiểu nhau rồi, nói thương nhau xong về báo cáo phụ huynh không đồng ý lại chia tay thì thật sự rất buồn cười, vì ở tuổi này cả hai không còn nhỏ nữa.



Mình đang sống ở nước ngoài, tư tưởng thoải mái nên bài viết cũng có phần thẳng thắn. Nhưng mình nghĩ lúc đầu nói thật với nhau như vậy sẽ tốt hơn. Tình cảm là một cái gì đó rất thiêng liêng, đâu phải ai cũng may mắn tìm thấy nhau sớm, nếu đã tìm thấy nhau thì hãy trân trọng đừng đổ thừa có duyên không nợ. Bởi trên đời này gặp được nhau là do ý trời, có thể nỗ lực ở cạnh nhau không là do ý người.

Bài viết là mình viết nhưng mail là của bạn nên các anh nam đừng lo lắng nhé. Chỉ có bạn mình là sẽ bất ngờ thôi (cười). Lần trước bạn mình đăng bài có một anh đang làm việc ở nước ngoài, cùng tuổi bạn gửi thư nhưng khi bạn gửi thư cảm ơn thì phát hiện mail sai không gửi được. Hy vọng lần này anh bạn đó đọc được bài viết này và gửi thư cho bạn mình nhé (nếu anh chưa có người yêu).



Bài viết hơi dài, rất mong các độc giả bỏ qua nếu có gì không phải nhé.



