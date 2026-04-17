Tìm người tri kỷ ở tuổi 48 liệu có muộn quá không anh

Em là kiểu phụ nữ truyền thống, suy nghĩ đơn giản, yêu sự bình yên, tử tế và chân thành

Em là một độc giả lâu năm của VnExpress, đã theo dõi chuyên mục này khá lâu nhưng không đủ tự tin để đăng bài vì nghĩ mình đã "cao tuổi", một phần vì thấy người đăng bài đa số là các bạn trẻ, thỉnh thoảng mới thấy một vài bài có độ tuổi như mình; một phần là bản tính nhút nhát, sợ mọi người nghĩ tầm tuổi này rồi mà còn lên đây đăng bài. Nhưng em nhớ đã đọc được đâu đó: "Nếu chúng ta hành động, sẽ có 50% cơ hội thành công; nếu không hành động thì chắc chắn sẽ luôn giữ 100% thất bại". Giờ đây, khi đang trong giờ làm việc, em tranh thủ mạnh dạn hành động, lên đây tìm anh. Như tiêu đề, em đang tìm tri kỷ. Trước tiên, em xin phép được giới thiệu về bản thân:

Em 48 tuổi, cái tuổi đủ chín để nấu một nồi canh ngon không cần công thức, đủ trải để hiểu rằng hạnh phúc không phải lúc nào cũng ồn ào, đủ đi qua nắng mưa cuộc đời. Giờ chỉ mong những ngày bình yên, có người cùng đi thể dục mỗi ngày, trò chuyện vu vơ và cùng nhau cười vì những điều rất nhỏ. Em hiện là mẹ đơn thân, con lớn đã đi làm, con nhỏ năm nay vào đại học, có công việc ổn định đủ lo cho ba mẹ con không bị đói và mặc ấm khi trời trở lạnh.

Về sở thích: Em không có sở thích gì đặc biệt, chỉ là hết giờ làm thì đi bộ thể dục ở công viên cùng chị em trong hội, hoặc đi dạo biển vào chiều tối cuối tuần và thỉnh thoảng đi du lịch đây đó để thay đổi không khí. Em là kiểu phụ nữ truyền thống, suy nghĩ đơn giản, yêu sự bình yên, tử tế và chân thành. Cuộc sống hiện tại của em khá ổn, không phải lo lắng gì nhiều nhưng hình như vẫn thiếu một mảnh ghép (trước đây em cứ nghĩ mình sống vì con, gần đây con lớn khuyến khích mẹ nên có người bầu bạn chia sẻ). Em thấy cũng đến lúc nên nghiêm túc tìm một người cùng chia sẻ những vui, buồn sau một ngày làm việc hoặc để tựa đầu vào bờ vai những lúc thấy mệt mỏi.

Em biết ngoài kia thế giới bao la rộng lớn nhưng em vẫn mong muốn gặp được anh, một người bố đơn thân sống tình cảm, có lối sống lành mạnh, chung thủy và chân thành có độ tuổi từ 52-60 tuổi (ở khu vực TP HCM hoặc Bà Rịa Vũng Tàu càng tốt). Điều quan trọng là nếu anh từng ly hôn, em mong anh hiểu giá trị của hạnh phúc, biết cách giữ gìn và vun đắp nó. Em không thích người hút thuốc vì không tốt cho sức khỏe của bản thân và mọi người xung quanh. Anh biết nhậu ít để bảo vệ sức khỏe vì ở tuổi này rồi sức khỏe là trên hết.

Em không dám mong anh là một người hoàn hảo, chỉ mong anh là một người tử tế, biết đặt mình vào vị trí người khác để thấu hiểu, biết nhìn vào điểm tốt của nhau để cười nhiều hơn là cau có và để cùng nhau "già đi mỗi ngày". Điều cuối cùng em mong anh ổn định kinh tế và biết tự chăm sóc bản thân để chúng ta có thể nương tựa, chia sẻ và chăm sóc cho nhau. Em là người rất nghiêm túc và chung thủy trong chuyện tình cảm, mong rằng anh cũng vậy. Khả năng văn chương của em cũng có hạn nên em chỉ viết được đến đây thôi ạ. Nếu anh thấy đồng cảm ở đâu đó trong những dòng này, cùng cho nhau một cơ hội anh nhé.

