Tìm người sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc

Em phù hợp với những người sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc hơn là những kết nối thoáng qua.

Tính cách em hướng nội, sống tình cảm. Em không thích những mối quan hệ vội vàng. Ở độ tuổi này, em nghĩ sự phù hợp và bình yên quan trọng hơn những cảm xúc nhất thời. Em mong gặp được người đàn ông trưởng thành, có trách nhiệm, sống tử tế và biết nghĩ cho gia đình. Không cần quá hoàn hảo nhưng đủ chân thành để cùng nhau xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài.

Với em, mối quan hệ bền vững là khi cả hai có thể thoải mái là chính mình, tôn trọng nhau, cùng chia sẻ và đồng hành, từ những điều nhỏ nhất cho đến những dự định lớn hơn trong cuộc sống.

Nếu anh cũng đang tìm một người để đi cùng mình theo cách nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc như vậy, em nghĩ chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện.

Cảm ơn anh đã đọc.

