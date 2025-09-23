Tìm người phụ nữ nhân từ, bao dung, chung thủy

Anh là người đàn ông của gia đình, không vướng tứ đổ tường, sống lương thiện tử tế, tin vào phật pháp.

Anh là người đàn ông của gia đình, mong tìm được người bạn đời nhân từ, bao dung, chung thủy; để cùng nhau nuôi dạy con cái, cùng nhau xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Anh thuộc thế hệ 8x đời đầu, cao 1m65, nặng 60 kg, đang làm trưởng bộ phận kỹ thuật trong công ty của Nhật ở Hà Nội. Anh đã ly hôn được hơn 5 năm, nguyên nhân là do vợ anh có mối quan hệ khác và không còn tiếng nói chung. Anh có hai cô con gái ngoan ngoãn, đáng yêu. Anh là người đàn ông của gia đình, không vướng tứ đổ tường, sống lương thiện tử tế, tin vào phật pháp.

Anh thích vận động và tập thể dục hàng ngày như chạy bộ, đạp xe, tập yoga. Anh thích xem phim, nghe nhạc và đi du lịch. Anh độc lập trong cuộc sống, trưởng thành trong suy nghĩ. Mong em hiểu biết, nhân hậu và thủy chung, chất phác, hiền lành, chấp nhận hoàn cảnh của anh. Anh có thể làm việc nhà như nấu ăn, giặt giũ, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa. Thỉnh thoảng anh cũng thích được đi chơi đâu đó cùng em để tận hưởng cuộc sống. Em vẫn ở đâu đó trên thế giới này và đang chờ anh phải không em? Hy vọng anh sẽ tìm thấy em, hãy liên lạc với anh nhé.

