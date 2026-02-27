Tìm người phụ nữ nghiêm túc, sống tình cảm, biết quan tâm

Anh là người đàn ông sống tình cảm, hiền lành và luôn coi trọng sự chân thành trong các mối quan hệ.

Anh đã 44 tuổi, đang sống và làm việc tại Vũng Tàu, một thành phố biển yên bình và đáng sống. Anh là người đàn ông sống tình cảm, hiền lành và luôn coi trọng sự chân thành trong các mối quan hệ. Ngoại hình cũng không nổi bật, gọn gàng, tác phong lịch sự. Anh có công việc ổn định, cuộc sống tương đối vững vàng và biết lo cho tương lai. Mong muốn tìm một người phù hợp để cùng nhau xây dựng gia đình trọn vẹn. Anh rất trân trọng những giá trị truyền thống, thích cuộc sống giản dị nhưng ấm áp.

Ngoài công việc, anh thích đi dạo biển, cà phê cuối tuần và những buổi trò chuyện nhẹ nhàng sau một ngày làm việc. Mong được làm quen với bạn nữ nghiêm túc, sống tình cảm, biết quan tâm và có mong muốn tìm một mối quan hệ lâu dài, tiến tới hôn nhân nếu phù hợp. Hy vọng chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện chân thành.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ