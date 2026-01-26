Tìm người phụ nữ hiền lành, giản dị, biết trên biết dưới

Anh hiền lành, điềm đạm, sống khá nguyên tắc nhưng không cứng nhắc, không vướng vào các tệ nạn xã hội.

Biết đến chuyên mục Hẹn hò cũng mấy năm rồi, nhiều lần muốn đăng bài nhưng lưỡng lự lại thôi. Hôm nay mạnh dạn đăng bài thử xem nhân duyên mình đã đến chưa. Sắp tết rồi, hy vọng còn kịp tìm một nửa cùng đón giao thừa. Anh sinh năm 1990, quê gốc ở Hà Nội. Từ nhỏ, anh đã theo gia đình vào Sài Gòn sinh sống và làm việc, đến nay hơn 30 năm rồi. Anh sống chừng mực, coi trọng gia đình, lễ nghĩa, tính tình phóng khoáng, hào sảng, ít để bụng.



Anh lớn lên trong một gia đình có sự thay đổi sớm, điều đó giúp anh sống độc lập, biết trân trọng sự gắn kết và trách nhiệm trong hôn nhân. Anh luôn mong có một gia đình hạnh phúc, không cần quá giàu có, chỉ cần biết đủ là được, yên ấm, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Cả hai có thể cùng nhau chia sẻ công việc, lắng nghe khi có bất đồng, cùng cố gắng vì cuộc sống chung. Anh không có nhà riêng hay xe ôtô để khoe, anh chỉ có công việc ổn định, thu nhập đủ để tự chủ cuộc sống và lo cho tương lai. Thời gian rảnh, anh thích những sinh hoạt đơn giản như ở nhà nghỉ ngơi, nấu ăn, chăm sóc không gian sống, thỉnh thoảng gặp gỡ người thân, bạn bè. Anh không phải người ồn ào, cũng không chạy theo các thú vui xa hoa.



Về tính cách, anh là người hiền lành, điềm đạm, sống khá nguyên tắc nhưng không cứng nhắc, không vướng vào các tệ nạn xã hội, không cờ bạc, rượu chè quá đà hay các thói quen xấu ảnh hưởng đến gia đình. Anh quan niệm rằng một người đàn ông trước hết phải sống có trách nhiệm với bản thân, sau đó mới có thể lo cho người bên cạnh. Trong các mối quan hệ, anh đề cao sự chân thành, tôn trọng và rõ ràng. Đến nay, anh vẫn chưa từng kết hôn. Anh tin rằng hôn nhân là chuyện cả đời, cần đúng người và đúng thời điểm. Anh mong muốn tìm được một người bạn đời hiền lành, giản dị, sống biết trên biết dưới, biết quan tâm đến gia đình hai bên và cùng nhau xây dựng một mái ấm bền vững.



Đôi nét về bản thân vậy thôi, nếu em cũng tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài và dựa trên sự chân thành, anh hy vọng chúng ta có thể có cơ hội tìm hiểu và đồng hành cùng nhau.

