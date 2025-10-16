Tìm người lương thiện, chân thành, tử tế

Nếu em cảm thấy mình có thể bắt đầu từ những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, cởi mở, anh rất mong có cơ hội được làm quen.

Sau bao sóng gió, với anh hạnh phúc đơn thuần là muốn được sống một cuộc đời bình an, khỏe mạnh. Anh luôn tin rằng đã có duyên xưa, ắt mình sẽ gặp lại. Mỗi chúng ta ai cũng muốn được yêu thương và hạnh phúc, đó là nhu cầu bản năng. Anh cũng vậy, luôn mong muốn tìm em, một người lương thiện, chân thành, tử tế. Một người cùng anh đồng hành đi qua những niềm vui, nỗi buồn, cùng chia sẻ những điều giản dị trong cuộc sống.

Anh sinh năm 1991 là một người đơn giản, điềm đạm, sống tình cảm. Hiện tại anh làm thiết kế sản xuất trong doanh nghiệp ở ngoại thành Hà Nội. Anh từng bước vào hôn nhân với bao kỳ vọng về một mái ấm hạnh phúc, thế nhưng cuộc sống đôi khi không như ý. Sau lần chia tay, cũng ba năm anh một mình, đó là khoảng thời gian anh buồn nhiều, anh hiểu rõ hơn về giá trị tình yêu và sự sẻ chia. Nhờ duyên học Phật pháp đã giúp anh biết tin sâu nhân quả, hiểu hơn về thiện ác, biết sống hướng thiện, biết lắng tâm, khai mở trí tuệ.

Sau bao sóng gió, với anh hạnh phúc đơn thuần là muốn được sống một cuộc đời bình an, khỏe mạnh. Chỉ mong là chỗ dựa vững chắc cùng em đi qua những niềm vui, nỗi buồn, cùng chia sẻ những điều giản dị trong cuộc sống, cùng nhau nắm tay nhau viết tiếp câu chuyện của riêng mình. Nếu em cảm thấy mình có thể bắt đầu từ những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, cởi mở, anh rất mong có cơ hội được làm quen và sẻ chia nhiều hơn.

