Tìm người đồng hành và già đi cùng nhau

Chào em - người bạn đồng hành anh đang tìm kiếm,

Giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội, anh vẫn thường tận hưởng những khoảng lặng của riêng mình. Ở tuổi 48, anh nhận ra niềm vui sẽ trọn vẹn hơn nếu có một người để cùng sẻ chia và già đi cùng nhau.

Anh là người đàn ông có lối sống khá kỷ luật nhưng tâm hồn lại trẻ trung hơn con số của tuổi tác. Với chiều cao 1m73 và cân nặng 65 kg, anh giữ cho mình một vóc dáng gọn gàng nhờ những thói quen như đi bộ, bơi lội, đạp xe và tập vài tư thế yoga đơn giản mỗi ngày. Anh không hút thuốc lá và luôn hướng đến sự cân bằng trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Về tính cách, bạn bè thường nhận xét anh là người dễ chịu, vui vẻ và gần gũi. Anh thích đọc sách và làm những việc thiện nguyện nhỏ bé vì luôn muốn mang lại điều tốt đẹp cho mọi người xung quanh. Tuy nhiên, bấy lâu nay anh thường thực hiện những sở thích ấy một mình. Anh mong rằng sắp tới, thay vì đi dạo hay đọc sách đơn độc, anh sẽ có em bên cạnh để cùng tận hưởng những khoảnh khắc bình yên ấy.

Người phụ nữ anh tìm kiếm:

Anh mong gặp em đang sống tại Hà Nội hoặc các vùng lân cận. Anh không tìm kiếm sự hoàn hảo, anh tìm kiếm một người phụ nữ độc thân, chân thành và có cùng khao khát về một mái ấm lứa đôi hạnh phúc.

Anh trân trọng một tình yêu sâu sắc: sẽ ở bên nhau không chỉ những lúc thịnh vượng, mạnh khỏe mà cả khi gian nan hay bệnh tật. Chúng ta sẽ là điểm tựa, nâng đỡ và cùng nhau già đi trong sự yêu thương.

Nếu em cảm thấy có sự đồng điệu khi đọc những dòng này, đừng ngần ngại viết thư cho anh nhé. Anh sẽ rất vui và trân trọng cơ hội được làm quen với em.

Cảm ơn em đã dành thời gian đọc thư anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ