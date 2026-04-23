Tìm người đồng hành không cần hoàn hảo, chỉ cần phù hợp

Mình mong được kết nối với người đàn ông có đạo đức, sống trách nhiệm, luôn cầu tiến và hướng đến cuộc sống lành mạnh.

Mình làm mảng giáo dục, tính cách vui vẻ, thân thiện, sống tình cảm nhưng cũng khá nguyên tắc trong những điều quan trọng. Mình tin vào sự cân bằng giữa lý trí và cảm xúc, giữa công việc và cuộc sống.

Ngoài giờ làm, mình thích những điều rất giản dị: chạy bộ để giữ sức khỏe, trồng cây và chăm hoa để thư giãn và vào bếp nấu những món ăn healthy. Với mình, một bữa cơm ấm cúng và sự hiện diện của người thân luôn là điều đáng trân trọng.

Mình đặc biệt có thiện cảm với những người đàn ông coi trọng gia đình, thích những giá trị bền vững hơn là những điều hào nhoáng. Không cần quá lãng mạn hay khéo chiều chuộng, chỉ cần đủ chín chắn, đủ vững vàng để cùng nhau chia sẻ, đồng hành và xây dựng cuộc sống.

Vì là người khá lý trí, mình không tìm kiếm sự hoàn hảo, chỉ mong gặp được người cùng tần số, cùng sở thích, cùng mục tiêu và cùng cách sống.

Nếu bạn cũng đang tìm một người để đi cùng lâu dài, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, biết đâu chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện.

