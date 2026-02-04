Tìm người đồng điệu về tâm hồn

Anh khá hiền lành, điềm đạm, chững chạc, sống tình cảm với người mình yêu thương.

Anh sinh ra ở Quảng Ngãi và lập nghiệp ở quê sau thời gian học và làm việc tại Sài Gòn, chọn trở về quê vì anh thích sự thanh bình. Ngoại hình ở mức tạm ổn. Anh làm quản lý cấp trung trong công ty FDI, nhờ sự cố gắng, nỗ lực nên có chút vị trí tại nơi làm việc.

Cuộc sống tự lập từ ngày còn sinh viên nên anh khá chịu khó (biết nấu ăn, việc nhà biết làm hết, sẽ cùng em san sẻ việc nhà, chăm con sau này). Nhậu nhẹt anh không nhiều lắm, luôn biết cách ở mức ngoại giao vừa đủ để tỉnh táo về nhà, đảm bảo cuộc sống lành mạnh. Anh cũng hay đá bóng với đồng nghiệp để duy trì sức khỏe.

Anh khá hiền lành, điềm đạm, chững chạc, sống tình cảm với người mình yêu thương. Sau bao nhiêu sự va vấp, anh nhận thấy con người mình đã trưởng thành thật sự, anh đã có riêng cho mình một ngôi nhà nhỏ và mảnh vườn để trồng cây ở ngoại ô thành phố.

Trên đây là đôi lời chia sẻ của anh. Hy vọng em phần nào cùng suy nghĩ với anh. Cảm ơn em đã đọc thư anh. Chúc em đón năm mới bình an, vui vẻ và hạnh phúc.

