Tìm người đồng điệu trong tâm hồn để cùng xây dựng nếp nhà

Gửi anh, người biết đâu đang ở đâu đó giữa Hà Nội ồn ào này, hoặc từng lướt qua em giữa dòng đời vội vã mà chưa kịp nhận ra.

Em 35 tuổi, là chuyên viên tại cơ quan Bộ, từng du học nước ngoài bốn năm, đang sống và làm việc tại Hà Nội. Quê em ở Bắc Giang, nơi em lớn lên trong một gia đình giản dị, đầm ấm; nơi em học được rằng yêu thương, sự tử tế và những giá trị bình dị là nền tảng bền vững cho hạnh phúc.

Sau nhiều năm phấn đấu, em đã sở hữu một căn chung cư nhỏ - nơi em tự tạo cho mình không gian sống ấm áp, giản dị, vừa đủ để trở về và thư giãn sau một ngày dài. Em là người độc lập, tự chủ, yêu thích sự nữ tính nhẹ nhàng và những điều giản dị. Yoga giúp em giữ cân bằng trong cuộc sống và em luôn cảm thấy bình yên khi gần gũi thiên nhiên: những buổi sáng cuối tuần trong công viên, những chuyến dã ngoại hay đơn giản là chăm chút cây cỏ quanh nhà. Em đề cao sự chân thành, thẳng thắn và thật sự ghét dối trá hay giả tạo.

Em viết những dòng này để gửi gắm mong muốn tìm một người đồng hành, cùng nhau vun đắp một mái ấm bình yên - nơi cả hai đều cảm thấy an nhiên và hạnh phúc. Em trân trọng nếp nhà, nơi có thể trở về sau một ngày dài, nơi có ánh đèn vàng và một người lắng nghe mình kể về những vui buồn nhỏ bé.

Em mong gặp một người đàn ông trong độ tuổi phù hợp, độc thân, sống lành mạnh, biết trân trọng gia đình và yêu thương người bên cạnh bằng sự dịu dàng, tôn trọng và chân thành. Em không tìm kiếm sự hoàn hảo, cũng không đặt nặng về vật chất hay ngoại hình, bởi em tin rằng hạnh phúc được xây dựng từ sự đồng hành, sẻ chia và vun đắp từng ngày.

Nếu anh cũng đang tìm kiếm sự đồng điệu về tâm hồn và nhân sinh quan, muốn cùng nhau vun đắp hạnh phúc giản dị nhưng đủ đầy, em hy vọng chúng ta có thể bắt đầu bằng một lời chào.

