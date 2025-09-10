Tìm người đàn ông yêu là cưới

Mong anh coi gia đình là quan trọng, ba mẹ là quan trọng, sự nghiệp là một niềm vui lớn, yêu thích công việc.

Tìm anh, người cùng quan điểm những điều sau: Yêu là cưới, gia đình là quan trọng, ba mẹ là quan trọng, sự nghiệp là một niềm vui lớn, yêu thích công việc. Giáo dục là nền tảng phát triển, đồng hành là cùng nhau phát triển. Trân quý hiện tại, rút bài học từ quá khứ, hướng đến tương lai, điềm tĩnh là chìa khóa của quản lý cảm xúc. Tiền bạc không phải là tất cả nhưng quan trọng, lương trên 35 triệu đồng (vì lương em tầm mức này).

Tin tưởng vào quy tắc 1.000 giờ. Có ước mơ, lý tưởng sự nghiệp/tài chính. Sự cân bằng là thân-tâm-trí. Thích sự quiet luxury. Hiểu sự khác nhau giữa cái đạt được giữa con người mình muốn trở thành và quà tặng kèm theo khi trở thành con người đó. Quan tâm về công nghệ, khoa học, kỹ thuật. Hiểu về ảnh hưởng của lịch sử, xã hội, chính trị tác động đến những lĩnh vực khác. Hiểu được giá trị của sự chung thủy, duy nhất. Quan tâm về AI và cơ hội AI đang làm nên xu hướng thời đại. Chỉ tìm hiểu một mình em khi muốn liên hệ.

