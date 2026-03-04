Tìm người đàn ông sâu sắc, nhẹ nhàng và bao dung

Em chỉ mong có những hạnh phúc thật nhỏ nhưng tràn đầy, hướng đến một cuộc sống nhẹ nhàng và tự do trong tâm hồn.

"Trời nhẹ dần lên cao

Hồn tôi dường như bóng chim

Vờn đôi cánh mềm lặng lẽ kiếm chốn nao bình yên

Và dòng sông xanh kia nằm yên như không muốn trôi

Phơi màu áo rêu, vỗ về đánh giấc trưa nghỉ ngơi

Rì rào ngàn heo mây

Thở than qua muôn khóm cây

Chợt nghe hững hờ

Mùa hạ lướt thướt qua tầm tay

Kìa vầng mây lang thang

Tìm bạn đời không dối gian

Để cùng nhỏ to câu chuyện nắng mưa trần gian..."

Hôm nay em nghe được bài hát này, dù đang là mùa xuân nhưng vì nó thật nhẹ nhàng mà cũng thật đúng nỗi lòng mình, vậy là em cứ bật đi bật lại nghe rồi lại nghêu ngao hát...

Em không còn trẻ, 38 tuổi rồi nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ. Tóc dài, đơn giản từ ăn uống đến ăn mặc, sống ở thành phố nhưng tính cách và lối sống vẫn ở quê. Em chưa kết hôn lần nào nhưng cũng từng trải qua đau khổ trong tình yêu, tổn thương nhiều điều trong cuộc sống, cũng từng có những thành bại nhất định trong học vấn và sự nghiệp nhưng đến cuối cùng vẫn có sự tự tin với chính mình, với người và với anh.

Mỗi nhịp chuyển trong cuộc sống của em luôn là những nốt thăng nốt trầm rất khó tả. Gia đình em theo đạo Phật, bản thân em có lòng tin sâu sắc vào nhân quả từ những điều nhỏ nhất trong đời thường, đặc biệt coi trọng những vấn đề về tinh thần, tình cảm và tâm lý con người. Trước là em lên đây tìm một người bạn, sau là để tìm một người đồng hành, một người bạn tâm giao, cùng ăn với nhau bữa cơm, cùng nhau nhỏ to chuyện nắng mưa để nhẹ nhàng đi qua những ngày tháng như lời bài hát.

Em không có những áp lực về công việc hay tài chính, cũng không ngại việc thay đổi chỗ ở vì bản thân vốn là người cởi mở và tôn trọng những sự khác biệt lẫn những riêng tư cá nhân nhất định. Em cũng từng làm việc và tiếp xúc với nhiều vùng miền trong và ngoài nước nên tư duy khá mở. Em đủ lòng trắc ẩn với người nên nếu anh từng đi qua tổn thương cũng không sao, điều quan trọng là có thể tự chữa lành và bước qua hoàn toàn rồi. Có vài sự đối lập trong tính cách khi em làm việc và khi em về với gia đình mình. Em không phải là típ người dịu dàng với cả thế giới nhưng với đúng người em thương, trẻ con và người già sẽ luôn là một hình ảnh khác.

Em chỉ mong có những hạnh phúc thật nhỏ nhưng tràn đầy, hướng đến một cuộc sống nhẹ nhàng và tự do trong tâm hồn. Đôi khi là cùng nhau nấu một bữa cơm, đôi khi là cùng bàn về một cuốn sách, một tin tức hay vấn đề về kinh tế, chính trị; cùng trồng một cái cây hay trồng cả một khu vườn... Cãi nhau cũng không sao vì em sẽ nghiêm túc cần anh ngồi xuống mà không được từ chối để cả hai cùng nói ra điều làm bên kia buồn. Mỗi bên cứ thật lòng thật nhiều và nhường nhau một ít, em nghĩ chỉ cần vậy là đủ để đi cùng nhau đến cuối đời.

Em nghĩ một người đàn ông đủ sâu sắc, đủ tri thức, đủ trải nghiệm sẽ cảm được những điều anh ấy đang tìm kiếm trong bài viết của em. Mong nhận được thư anh.

Chúc quý độc giả năm mới luôn đong đầy an yên và hạnh phúc.

