Tìm người đàn ông sẵn sàng cho cuộc sống gia đình

Mong anh chân thành, chín chắn, trưởng thành, công việc ổn định, gia đình không phức tạp, không gia trưởng.

Chào anh thương mến, em là cô gái không còn trẻ tuổi nữa, cũng ế nhiều năm rồi, mong muốn của em có thể có một gia đình nhỏ cho riêng mình, nơi mà vợ chồng yêu thương nhau và cùng giáo dục con cái. Hôm nay em viết bài trên chuyên mục hẹn hò này, hy vọng có thể may mắn tìm thấy người đồng hành của đời mình.

Em hiện sinh sống và làm nhân viên văn phòng ở TP HCM, công việc ổn định, tính cách đơn giản, xen lẫn giữa truyền thống và hiện đại, hướng nội và hướng ngoại. Sở thích của em là du lịch, ngoại ngữ, thể thao và hướng đến cuộc sống lành mạnh. Cuộc sống của em chỉ xoay quanh đi làm rồi về phòng, cuối tuần thỉnh thoảng ghé người thân hoặc đi đâu đó chút rồi về, không có nhiều bạn bè hay tụ tập tám chuyện như những bạn nữ khác.



Em mong muốn gặp anh, một người đàn ông có thể bảo vệ và che chở cho em. Mong anh chân thành, chín chắn, trưởng thành, công việc ổn định, gia đình không phức tạp, không gia trưởng, vũ phu, nợ nần, cờ bạc hay nhậu nhẹt quá nhiều. Mong anh đã sẵn sàng cho cuộc sống gia đình, chúng ta có sự đồng điệu, hòa hợp, có trách nhiệm và yêu thương nhau để xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc. Nếu anh cảm thấy có cảm xúc và muốn có cơ hội để chúng ta tìm hiểu nhau, xây dựng gia đình thì viết mail cho em nhé.

