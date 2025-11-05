Tìm người đàn ông đủ chân tình, giản dị

Hiện tại, em ở cùng con gái 17 tuổi, cuộc sống ổn định, nhưng sẽ vui hơn nhiều nếu có sự xuất hiện của anh.

Gửi anh, người đàn ông chân tình, giản dị! Em muốn cùng anh đồng hành giữa cuộc đời này, muốn yêu thêm một lần nữa, thật thà và đằm thắm. Hà Nội vào thu quá đỗi dịu dàng, rồi mùa đông với những niềm vui nho nhỏ, ấm áp sẽ đến, em mong anh cũng đến, cùng tin tưởng và yêu thương. Mỗi người, dù ở độ tuổi nào cũng khao khát được bình an, hạnh phúc.

Nếu anh kiếm tìm một tâm hồn đồng điệu, không bao giờ muốn bỏ lỡ bất kỳ một khoảnh khắc nào trong cuộc sống của anh, em ở đây nhé. Hiện tại, em ở cùng con gái 17 tuổi, cuộc sống ổn định, nhưng sẽ vui hơn nhiều nếu có sự xuất hiện của anh. Hy vọng duyên khởi từ một nụ cười, một tin nhắn và một cơ hội mình cho nhau, anh nhé.

