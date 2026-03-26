Tìm người đàn ông đủ bản lĩnh và tử tế để thương cuộc đời em

Nếu có thể là người cuối cùng của anh, em sẽ rất trân trọng và ở bên anh đến hết quãng đời còn lại.

Em sinh năm 1992, độ tuổi mà người phụ nữ không còn mơ mộng viển vông, nhưng cũng chưa bao giờ thôi tin vào sự tử tế và sự đồng hành bền bỉ.

Em từng kết hôn và ly hôn từ năm 2018. Sau đó, em cũng có một mối quan hệ nhưng đều dừng lại khi nhận ra không đủ phù hợp để đi đường dài. Em không xem quá khứ là điều cần che giấu, bởi mỗi chặng đường đã qua đều góp phần tạo nên một con người biết suy nghĩ, biết chọn lựa và biết trân trọng hơn.

Gia đình em không trọn vẹn theo nghĩa thông thường. Ba mất sớm, mẹ đi bước nữa. Em lớn lên cùng ông bà ngoại, học cách tự lập từ rất sớm. Có lẽ vì vậy, em quen với việc đứng vững bằng chính mình, sống độc lập, không dựa dẫm nhưng cũng không chai sạn cảm xúc.

Hiện tại, em là giáo viên của một trường THCS ở TP Hồ Chí Minh, sống và làm việc tại khu vực Bình Chánh. Em yêu công việc của mình vì sự ổn định, đầy ý nghĩa và tính nhân văn. Ngoại hình của em gọn gàng, chỉn chu, biết cách ăn mặc để tôn trọng bản thân và người đối diện. Em không tự nhận mình đẹp vì cái đẹp nên để người khác cảm nhận theo ánh nhìn và cảm nhận riêng của họ. Em cao 1,63 m, vóc dáng cân đối, phù hợp với lối sống năng động và gọn gàng.

Ở giai đoạn này của cuộc đời, em không tìm kiếm những lời hứa hoa mỹ, em cần tìm một người đàn ông đủ trưởng thành.

Người em mong gặp:

- Có công việc ổn định, có khả năng lo liệu tài chính cho gia đình.

- Biết nấu ăn, biết chăm sóc người phụ nữ của mình khi đau ốm hay mệt mỏi.

- Biết bảo vệ em, đứng về phía em khi cần, không gia trưởng, không áp đặt.

- Biết hỗ trợ em trong công việc khi em cần, không phải điều gì to tát, chỉ đơn giản là phụ giúp những lúc em cần in ấn, nhập liệu hoặc xử lý những việc nhỏ nhưng thiết thực.

- Không phụ thuộc quá nhiều vào gia đình gốc, có chính kiến, biết đặt gia đình nhỏ làm ưu tiên.

- Trong đời sống chung, tin tưởng và tôn trọng nhau, không tính toán vụn vặt.

- Em mong tài chính gia đình được minh bạch, thống nhất và em có thể là người nắm giữ, không phải vì kiểm soát, mà vì em sống có trách nhiệm và biết vun vén.

- Nếu người đàn ông đó biết chăm chút hình ảnh cá nhân, ăn mặc gọn gàng, chỉn chu và có ngoại hình sáng sủa, có lẽ sẽ tạo thêm thiện cảm ban đầu với em, bởi em tin sự chỉn chu cũng phản ánh phần nào cách một người tôn trọng bản thân và người đồng hành.

Ngoài công việc, em là người thích đi chơi cuối tuần, thích du lịch và đi đây đó. Du lịch với em không cần xa hoa hay cầu kỳ, chỉ cần có thời gian cùng nhau đổi không khí, trải nghiệm cuộc sống. Em cũng có sở thích chụp hình nên nếu ai có cùng nhu cầu và nhịp sống này, có lẽ sẽ dễ đồng điệu với em hơn.

Em vẫn có công việc và thu nhập của riêng mình nhưng mong người chồng tương lai có khả năng che chở để em được là người phụ nữ đúng nghĩa - được yêu thương, được dựa vào, không phải gồng gánh mọi thứ một mình.

Về hoàn cảnh cá nhân:

Em từng ly hôn nhưng chưa có con, không vướng bận ràng buộc nào. Em cởi mở với những người từng trải qua hôn nhân, tuy nhiên em chưa sẵn sàng cho những mối quan hệ đi kèm trách nhiệm con riêng nên mong nhận được sự thấu hiểu và tôn trọng từ những ai đọc đến đây.

Độ tuổi em cảm thấy phù hợp: sinh năm 1985 trở xuống hoặc nhỏ hơn em vài tuổi cũng không vấn đề, miễn là chín chắn, tử tế và biết quan tâm.

Em tìm một mối quan hệ nghiêm túc, có định hướng hôn nhân. Nếu cảm thấy phù hợp, em sẵn sàng tiến tới sớm, cùng nhau về quê ra mắt hai bên gia đình và xây dựng cuộc sống lâu dài bằng sự tôn trọng và đồng hành.

Em không tiện công khai tên trên bài viết. Ai thực sự nghiêm túc, phù hợp và tôn trọng, xin gửi email cho em. Em mong những liên hệ có chủ đích, không nhắn tin qua loa, không thử, không chơi.

Em không tìm người hoàn hảo, mà tìm một người đàn ông đủ tử tế để thương cuộc đời em, và đủ bản lĩnh để cùng em nâng giá trị của nhau khi đi chung một con đường.

Cảm ơn anh đã dành thời gian đọc bài viết của em, và em sẽ rất biết ơn nếu anh có thể gọi cho em để chúng ta cùng kết nối.

