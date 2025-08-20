Tìm người đàn ông điềm đạm, chững chạc

Em sinh năm 1994, cao 1m7, làm công việc liên quan đến luật tại công ty nước ngoài.

Người ta nói "duyên muộn là duyên lành" và em mong điều đó sẽ đúng với mình. Cuộc sống của em khá bình lặng, xoay quanh công việc, gia đình, những buổi cà phê cuối tuần, thỉnh thoảng đọc sách hoặc học thêm một ngôn ngữ mới như cách rèn luyện và làm mới bản thân.

Em yêu những điều đơn giản, nhẹ nhàng và chân thành. Một cuộc trò chuyện ấm áp sau ngày dài, một bữa cơm cùng nhau hay chỉ là ngồi yên nghe một bản nhạc cũng đủ khiến lòng an yên.

Mong gặp được anh - người đàn ông điềm đạm, chững chạc, sống có trách nhiệm và nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Anh có thể hơn em ít hoặc nhiều tuổi, công việc ổn định, chí tiến thủ, không hút thuốc và trân trọng giá trị gia đình.

Em không mong anh phải hoàn hảo, bởi trên đời này có mấy ai hoàn hảo đâu, bản thân em cũng vậy. Chỉ mong anh đủ chân thành và nghiêm túc để cùng xây dựng một mối quan hệ tử tế, lâu dài. Nếu anh cũng đang tìm một người để đồng hành, cùng chia sẻ mọi khoảnh khắc trong cuộc sống, đừng ngần ngại liên lạc với em.

Cảm ơn anh đã đọc những dòng này. Mong sẽ sớm nhận được thư từ anh.

