Tìm người đàn ông đi cùng chuyến tàu đến ga cuối cuộc đời

Mình khá tự lập, biết nấu ăn, thể dục thể thao đều đặn, thi thoảng đọc sách.

Không biết phải mở đầu như nào nữa, chưa gì đã thấy bí từ rồi (cười). Đợt tết vừa rồi câu hỏi chủ đạo mình được nghe là: "Sao? Năm nay có chốt đơn nào lớn lớn không"? Nó lặp lại nhiều quá nên trong phút giây chưa suy nghĩ kỹ mình đã trả lời là: "Sắp rồi, cuối năm ạ". Đó là lý do mình ngồi đây gõ phím để may ra kịp deadline. Nếu chẳng may có ai gặp tình huống như trên hoặc tương tự, đừng ngần ngại hãy liên hệ với mình, biết đâu lại giải cứu được nhau (cười lớn).

Nói vậy chứ thi thoảng mình cũng tự đặt câu hỏi là lỡ như không thể tìm được mảnh ghép phù hợp thì sao, tự trả lời là thì sống một mình tới già chứ sao. Nghe già mà neo đơn tự nhiên thấy rén ngang, cơ mà nó đúng.

Cuộc đời như hành trình trên một chuyến tàu. Điểm đầu cha mẹ sẽ đi cùng ta, rồi anh chị em, người thân và cả những hành khách bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp..., nhưng ở một ga nào đó người xuống, người lên, mỗi người đều có sân ga riêng của mình. Sẽ có người xa lạ đi cùng với ta suốt quãng đường dài. Hy vọng mỗi chúng ta đều chọn được người đồng hành đến tận ga cuối cùng.

Trở lại về mình, không phải kiểu hướng ngoại nhưng cũng khá vui vẻ, nhất là với những người hợp gu mình có thể bộc lộ nhiều hơn, nếu không hợp cũng chỉ xã giao ở mức bình thường thôi. Hiện tại mình làm văn phòng, có lúc bận lúc rảnh (lúc công việc stress hy vọng chúng ta có thể truyền năng lượng tích cực cho nhau). Quan điểm hôn nhân của mình là tôn trọng, bình đẳng, cảm thông và chia sẻ, gia đình là cùng nhau xây dựng. Hành trang của bạn cần mang theo thì bạn tự chuẩn bị nhé, chỉ có hai thứ mình không thể đồng ý là thuốc lá và có/từng có tập tin đính kèm.

Sau cùng, cảm ơn mọi người đã đọc bài. Nếu như không hài lòng trong cách hành văn của mình, mong mọi người hoan hỉ cho qua nhé. Về cách xưng hô thì theo mình nghĩ nếu bài được đăng sẽ có nhiều người, nhiều độ tuổi đọc nên mình xin phép xưng hô vậy.

