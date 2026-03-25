Tìm người đàn ông có sở thích đọc sách, nhiều trải nghiệm

Em là người phụ nữ của gia đình, 46 tuổi, mong gặp được người đàn ông mạnh mẽ, có tri thức, sống bao dung, độ lượng để cùng em viết tiếp một quãng đời thật tươi đẹp phía trước.

Một gia đình nhỏ với một cặp đôi ríu rít tiếng cười, luôn cùng nhau đồng hành trong mọi công việc, cùng nhau hỗ trợ, làm việc và vun vén cho gia đình, chăm lo cho các con. Chúng mình sẽ cùng nhau đi du lịch, cùng nhau tận hưởng những niềm vui nho nhỏ và luôn ở bên cạnh nhau khi ốm đau, hoạn nạn.

Hạnh phúc phải là những cử chỉ nho nhỏ như nhìn vào mắt nhau, một cái ôm ấm áp, một tin nhắn hỏi han, một bữa cơm nóng sốt để chờ người ấy cùng về đoàn tụ, chứ không phải là việc anh có nhiều tiền không, đã có những gì.

Em thích người đàn ông giản dị, hiểu biết, rất đàn ông để em có thể tựa vào vai anh, thầm thì những câu nói ngọt ngào. Em mong trở thành một bến đỗ bình yên, nơi có em và gia đình mình, những người thân và các con, nơi anh trở về và không phải lo nghĩ gì cả, luôn thật hạnh phúc.

