Tìm người đàn ông chân thành, hiền lành và ấm áp

Tính em vui vẻ và luôn nhìn ra thế giới với tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực để tâm hồn được an nhiên hơn.

Duyên do trời định, phận do người tạo nhưng hạnh phúc do bản thân mình nắm giữ. Có thể gặp được người nào là duyên may nhưng để sống bên cạnh ai đó chính là sự lựa chọn. Em viết thư này gửi đến anh, mong có cơ hội để gặp được anh, người đang đọc bức thư này. Bình Dương là quê em, cũng là nơi em đang sinh sống và làm việc tại mảnh đất này.

Em cao 1m6, được nhận xét ưa nhìn, cuộc sống khá đơn giản. Với em, hạnh phúc được gắn kết từ những điều nhỏ nhoi, đơn giản, càng đơn giản càng hạnh phúc. Em yêu thích du lịch và mong muốn được khám phá thế giới cùng người thương.

Trong tình cảm, em đề cao sự chung thủy và hòa hợp giữa hai người. Về hôn nhân, em nghĩ mình nên bắt đầu bằng tình bạn, tình yêu và sự chia sẻ, quan tâm nhau, chứ không phải vì bất kỳ lý do nào mà vội vàng quyết định. Em nghĩ không ai hoàn hảo nên trong tình cảm em chỉ tìm người phù hợp với mình và mong cả hai có thể vì nhau mà thông cảm và chia sẻ để tốt hơn. Gặp được nhau đã là duyên, đến với nhau bởi chữ phận, nếu muốn mối duyên này lâu dài phải có sự cố gắng từ cả hai.

Về anh, người đàn ông chân thành, tử tế, nói ít, hành động nhiều hơn, nghiêm túc trong tình cảm, chín chắn trong suy nghĩ và có công việc ổn định. Em tin một người đàn ông trưởng thành, có nhiều trải nghiệm, biết quan tâm chia sẻ như anh sẽ là chỗ dựa cho em về sau.



Nếu anh thấy chúng ta có nhiều điểm chung, có sự đồng cảm, đừng ngần ngại liên hệ với em nhé. Hãy cho em biết về anh. Một bài viết không thể nói hết về một người, một bài văn không thể diễn tả được hết ý, có nhiều điều em muốn nói cùng anh, tìm hiểu nhau nhiều hơn, anh nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ