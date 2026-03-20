Tìm người đàn ông chân thành để cùng đi qua tháng ngày bình yên

Chào anh – người mà có lẽ em chưa gặp nhưng hy vọng một ngày nào đó sẽ cùng em đi dạo dưới ánh nắng buổi sáng.

Em sinh năm 1989, là cô gái miền Trung, cao 1,65 m, nặng 55 kg, ngoại hình dễ nhìn. Em chưa từng kết hôn, sống tại TP HCM và làm công việc kinh doanh nhỏ. Cuộc sống của em khá giản dị: thích nấu ăn, nghe nhạc và mỗi sáng đều dành thời gian đi bộ để bắt đầu ngày mới thật nhẹ nhàng. Em sống theo lối sống lành mạnh và trân trọng những điều bình dị trong cuộc sống.

Ở tuổi này, em nghĩ mình không còn tìm kiếm những điều quá hào nhoáng. Điều em mong muốn là một người đàn ông trưởng thành, chân thành và biết trân trọng gia đình. Anh có thể cao hơn em một chút, có công việc ổn định, suy nghĩ chín chắn và sống tử tế. Em tin rằng sự đồng điệu trong suy nghĩ và cách sống sẽ giúp hai người đi cùng nhau lâu dài.

Em không hoàn hảo nhưng biết quan tâm, biết nấu những bữa cơm ấm áp và luôn cố gắng giữ gìn một mái ấm bình yên. Nếu anh cũng đang tìm một người để cùng chia sẻ niềm vui, những buổi sáng đi bộ, những bữa cơm nhà và những câu chuyện nhỏ mỗi ngày, biết đâu chúng ta có thể bắt đầu từ một lá thư.

Hy vọng một ngày nào đó chúng ta có thể gặp nhau, bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện đơn giản nhưng chân thành.

Chúc anh luôn bình an và mong sớm nhận được thư từ anh.

