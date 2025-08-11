Tìm người đàn ông bản lĩnh, chủ động, ấm áp

Em là người sống hướng nội, thích lắng nghe, ít khi chủ động trong các mối quan hệ.

Em là một cô gái 36 tuổi, đang sống và làm việc tại TP HCM. Em chưa từng kết hôn, có ngoại hình ưa nhìn, học thức và công việc ổn định. Trên hành trình tìm kiếm tình yêu, em vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi một người thật sự phù hợp để cùng đồng hành lâu dài.

Em là người sống hướng nội, thích lắng nghe, ít khi chủ động trong các mối quan hệ nên hy vọng sẽ gặp được một người đàn ông có bản lĩnh, chủ động và có trái tim ấm áp. Điều em mong muốn ở một mối quan hệ là sự chia sẻ, có thể cùng nhau trò chuyện sau một ngày dài, đi dạo khi rảnh rỗi, cùng nhau du lịch khám phá những vùng đất mới và quan trọng nhất là cùng nhau vượt qua những thăng trầm của cuộc sống.



Em không đặt nặng tuổi tác, chỉ mong gặp được người có sự chín chắn, có công việc và tài chính ổn định, có chí tiến thủ và nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Nếu anh cũng tìm kiếm một người để đồng hành, một mối quan hệ không quá ồn ào nhưng đủ sâu sắc và chân thành, hy vọng mình có thể cho nhau cơ hội để bắt đầu.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ