Tìm người cùng nói chuyện mỗi ngày

Mình đọc ở đâu đó một câu rằng: “Tìm bạn đời hãy tìm người biết nói chuyện vì khi về già đó là một ưu điểm rất lớn”.

Mình viết bài này không kỳ vọng là sẽ tìm được bạn đời, chỉ hy vọng tìm được người cùng trò chuyện mỗi ngày.

Nói về mình: góa bụa nhiều năm, con cái đã dần trưởng thành nên dù vẫn đang có việc để làm, có niềm vui từ công việc nhưng đôi lúc thấy thiếu một ai đó để cùng nhau nói về những thứ vụn vặt xảy ra trong ngày. Mình khá nguyên tắc, thậm chí đôi khi cứng đầu nhưng khi trải qua biến cố, mình cũng dần "nhẹ tính nhẹ nết" đi nhiều. Mình không giỏi giang gì lắm đâu nhưng bù lại trực giác khá ổn và tự thấy bản thân may mắn khi có những người bạn rất tốt (dù ít).

Về bạn "tám" mình đang tìm kiếm, mình chỉ mong bạn tử tế, không gia trưởng và nghiêm túc, rõ ràng với mọi mối quan hệ trong cuộc sống; bạn hơn tuổi mình và không trong mối quan hệ nào.

Dù mình rất trân trọng thời gian mà bạn bỏ ra để đọc đến đây, càng trân trọng nếu bạn gửi cho mình một lời chào thiện chí, mình mong các bạn tìm FWB né mình ra, đừng làm mất thời gian của cả hai bên vì "thanh xuân ngắn lắm, sắp qua rồi".

