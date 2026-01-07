Tìm người cùng học nấu ăn và xây dựng mối quan hệ nghiêm túc

Mình là nữ, sinh năm 1999, sống và làm việc tại Hà Nội, công việc ổn định, cuộc sống khá đơn giản.

Ngoài giờ làm, mình thích nấu ăn, đi dạo, đọc sách và tận hưởng những khoảng thời gian yên tĩnh.

Mình mong gặp người đàn ông độc thân, nghiêm túc trong chuyện tình cảm, có lối sống lành mạnh. Mình có chút để ý đến ngoại hình gọn gàng, ưa nhìn; không cần quá nổi bật nhưng biết chăm sóc bản thân. Mình đánh giá cao những người yêu ẩm thực, biết nấu ăn hoặc sẵn sàng học hỏi, vì với mình, bếp núc là một phần quan trọng của đời sống gia đình.

Mong bạn tử tế, chín chắn, biết lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của đối phương. Không cần quá khéo nói, chỉ cần chân thành và có mong muốn xây dựng một mối quan hệ lâu dài.

Nếu có duyên, mình hy vọng chúng ta có thể bắt đầu từ những điều rất đời thường: cùng nhau đi học nấu ăn, thử nấu những món ăn đầu tiên, chia sẻ với nhau sau mỗi ngày làm việc, rồi dần dần hiểu và đồng hành cùng nhau trên một chặng đường dài hơn.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ