Tìm người cùng em đi qua những ngày rất đỗi bình thường

Giữa Hà Nội đông đúc, đôi khi em vẫn thấy thiếu một người để cùng đi qua những ngày rất bình thường: một bữa cơm giản dị, một buổi tối yên tĩnh hay chỉ là một lời hỏi han sau giờ làm.

Em sinh năm 1992, quê ở miền Bắc, cách Hà Nội hơn 100 km. Sau khi tốt nghiệp đại học, em chọn ở lại Hà Nội làm việc trong ngành truyền thông và thông tin. Công việc mang lại cho em sự ổn định và cũng giúp em có một cuộc sống tương đối cân bằng.

Mọi người nhận xét em có ngoại hình ưa nhìn, nhẹ nhàng, trẻ trung so với tuổi. Em là kiểu người của gia đình, có lối sống đơn giản, không quá ồn ào hay phô trương. Sau một ngày làm việc, em thường trở về nhà, dành thời gian cho những điều nhỏ bé như nấu ăn, nghe nhạc, đọc vài trang sách hoặc đơn giản là tận hưởng sự yên tĩnh. Em có tìm hiểu về đạo Phật nên cũng học cách nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn và trân trọng sự bình yên trong cuộc sống.

Trước đây, em dành nhiều thời gian cho việc phát triển bản thân và công việc nên chuyện lập gia đình đến khá muộn. Em từng có một mối quan hệ nghiêm túc nhưng không đi đến được cùng nhau, và cũng đã chọn sống độc thân một thời gian dài để hiểu rõ hơn về bản thân cũng như điều mình thực sự mong muốn.

Ở hiện tại, em mong muốn tìm được người đàn ông chín chắn, trưởng thành, có cùng mong muốn xây dựng một gia đình nhỏ, đang sống và làm việc tại Hà Nội để dễ tìm hiểu nhau hơn. Anh không cần quá đặc biệt, chỉ cần sống đơn giản, thực tế, biết quan tâm và có trách nhiệm với cuộc sống của mình, có công việc để có thể cùng em lo cho gia đình nhỏ sau này. Với em, tuổi tác không quan trọng; hai người gắn bó lâu dài với nhau được hay không sẽ đến từ sự thấu hiểu, nhường nhịn và cùng vun đắp cho mục tiêu chung.

Tình yêu ở tuổi trưởng thành có thể không còn quá cuồng nhiệt hay vội vã, nhưng lại là sự đồng hành bền bỉ, là khi hai người có thể cùng nhau đi qua những ngày bình thường, cùng xây dựng những điều còn thiếu.

Nếu anh thấy mình có chút phù hợp với những điều em chia sẻ, em mong có thể nhận được vài dòng từ anh kèm đôi lời giới thiệu để chúng ta có thể hiểu nhau hơn ngay từ đầu. Biết đâu, giữa một Hà Nội rộng lớn, chúng ta lại có cơ hội gặp được nhau vào một thời điểm vừa vặn.

